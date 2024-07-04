Чи відправлять Шмигаля у відставку — нардеп пояснив ситуацію в уряду

Станом на зараз серед народних депутатів ніхто не голосував за зняття Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України. Потенційної заміни главі українського уряду також не шукають.

Про це заявив нардеп Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Чи піде Шмигаль у відставку

За словами парламентаря, про це станом на зараз серед керівництва уряду розмови не йде.

"До Кабміну у нас все одно є питання, наприклад, щодо закону про посилення мобілізації, але тут питання більше до Мін'юсту, ніж до них, раз вони не помітили суперечності з законами та Конституцією", — сказав він.

Водночас Камельчук підкреслив, що обрання прем'єр-міністром Юлії Свириденко більше схоже на правду.

"Як нам говорять європейські тенденції, суспільство позитивно сприймає жінок при владі, і до них менше чіпляється негатив. Водночас всі дивляться на рейтинги народної довіри", — каже нардеп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку, поступившись кріслом глави українського уряду Юлії Свириденко або Олексію Чернишову.

Водночас сам глава українського уряду доручив міністрам здійснити низку робочих поїздок у регіони, зокрема, і у прифронтові території.