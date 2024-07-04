Отправят ли Шмыгаля в отставку — нардеп объяснил ситуацию у правительства

На сегодня среди народных депутатов никто не голосовал за снятие Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Потенциальную замену главе украинского правительства также не ищут.

Об этом заявил нардеп Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Уйдет ли Шмыгаль в отставку

По словам парламентария, об этом по состоянию на данный момент среди руководства правительства речь не идет.

"К Кабмину у нас все равно есть вопросы, например, по закону об усилении мобилизации, но здесь вопрос больше к Минюсту, чем к ним, раз они не заметили противоречия с законами и Конституцией", — сказал он.

В то же время Камельчук подчеркнул, что избрание премьер-министром Юлии Свириденко больше похоже на правду.

"Как нам говорят европейские тенденции, общество положительно воспринимает женщин у власти, и к ним меньше придирается негатив. В то же время все смотрят на рейтинги народного доверия", — говорит нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку, уступив кресло главы украинского правительства Юлию Свириденко или Алексею Чернышову.

В то же время сам глава украинского правительства поручил министрам совершить ряд рабочих поездок в регионы, в том числе и на прифронтовые территории.