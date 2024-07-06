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Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

Нардепка пояснила, чому відставка Шмигаля під час війни може не відбутися

06 липня 2024 р. 12:00

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22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може не піти у відставку, попри заяви у ЗМІ про невдоволення Володимира Зеленського роботою глави уряду. На думку нардепки від партії "Європейська солідарність" Ніни Южаніної, для цього може не бути юридичних підстав.

Про це вона заявила в прямому ефірі День.LIVE.

Чому Шмигаля не буде звільнено

За її словами, з юридичного погляду відставка прем'єра неможлива через те, що тоді повинен йти у відставку увесь уряд Шмигаля, що малоймовірно під час війни.

"Ми знаємо, що така інформація поширюється в суспільстві для дослідження реакції суспільства. Однак, якщо сьогодні про це вже говорять представники "Слуг народу", через те, що вони не можуть піти на такі кроки, то ймовірно, відставок не буде. Це неможливо в демократичній країні", — припускає урядовиця. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку, поступившись кріслом глави українського уряду Юлії Свириденко або Олексію Чернишову.

Водночас, за словами нардепа Юрія Камельчука, у парламенті ніхто не голосував за зняття Шмигаля з посади прем'єр-міністра, і потенційної заміни йому також не шукають.

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12:17 У Генштабі пояснили норми щодо відвідування для ТЦК

11:48 У Львові затримали експрокурора Ільницького, який раніше відгуляв скандальне весілля під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:39 В ЦНС розкрили новий спосіб росіян забирати житло на окупованих територіях

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22:06 Никорак пояснила ситуацію з укомплектованністю військовою формою жінок-військових

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21:53 Никорак заявила, що НАТО буде запозичувати технології виготовлення військової форми в України

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21:25 Нардеп пояснив, чому необхідно проводити аудит витрачених на енергетику фінансів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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