Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может не уйти в отставку, несмотря на заявления в СМИ о недовольстве Владимира Зеленского работой главы правительства. По мнению нардепа от партии "Европейская солидарность" Нины Южаниной, для этого может не быть юридических оснований.

Об этом она заявила в прямом эфире День.LIVE.

Почему Шмыгаля не уволят

По ее словам, с юридической точки зрения отставка премьера невозможна из-за того, что тогда должно уходить в отставку все правительство Шмыгаля, что маловероятно произойдет во время войны.

"Мы знаем, что такая информация распространяется в обществе для исследования реакции общества. Однако если сегодня об этом уже говорят представители "Слуг народа", из-за того, что они не могут пойти на такие шаги, то вероятно, отставок не будет. Это невозможно в демократической стране", — предполагает чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку, уступив кресло главы украинского правительства Юлию Свириденко или Алексею Чернышеву.

В то же время, по словам нардепа Юрия Камельчука, в парламенте никто не голосовал за снятие Шмыгаля с должности премьер-министра, и потенциальной замены ему также не ищут.