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Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

6 июля 2024 г. 12:00

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может не уйти в отставку, несмотря на заявления в СМИ о недовольстве Владимира Зеленского работой главы правительства. По мнению нардепа от партии "Европейская солидарность" Нины Южаниной, для этого может не быть юридических оснований.

Об этом она заявила в прямом эфире День.LIVE.

Почему Шмыгаля не уволят

По ее словам, с юридической точки зрения отставка премьера невозможна из-за того, что тогда должно уходить в отставку все правительство Шмыгаля, что маловероятно произойдет во время войны.

"Мы знаем, что такая информация распространяется в обществе для исследования реакции общества. Однако если сегодня об этом уже говорят представители "Слуг народа", из-за того, что они не могут пойти на такие шаги, то вероятно, отставок не будет. Это невозможно в демократической стране", — предполагает чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может уйти в отставку, уступив кресло главы украинского правительства Юлию Свириденко или Алексею Чернышеву.

В то же время, по словам нардепа Юрия Камельчука, в парламенте никто не голосовал за снятие Шмыгаля с должности премьер-министра, и потенциальной замены ему также не ищут.

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11:39 В ЦНС раскрыли новый способ россиян забирать жилье на оккупированных территориях

11:37 Мощный взрыв раздался в Одессе — над городом поднимается столб дыма

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12:00 Нардеп объяснила, почему отставка Шмыгаля во время войны может не произойти

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00:19 Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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