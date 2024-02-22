Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Володимир Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу". У ході зустрічі, зокрема, підбивали підсумки другої річниці повномасштабної війни, а також підіймали питання легітимності президента.
Повноваження Зеленського, закон про демобілізацію та блокада кордону — такі теми обговорюють політичний та громадський діяч Микола Томенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.
Які висновки можна зробити за 2 роки війни
В інтерв'ю піднімають такі питання:
— Друга річниця повномасштабної війни: які висновки слід зробити та як рухатися далі?
— Легітимність президента: що буде з повноваженнями Зеленського?
— Законопроєкт про демобілізацію.
— Блокада польсько-українського кордону: скільки ще триватиме та як вирішити проблему?
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше у "Слузі народу" заявили, що найближчим часом в Україні слід очікувати на велике кадрове "перезавантаження" держави.