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Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

22 лютого 2024 р. 20:00

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20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

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19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

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18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

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17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

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14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

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14:15 Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

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20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

Text

19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

Text

18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

Text

18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Text

15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Text

14:59 Історія повторюється — Гордон відповів, що зміниться у випадку смерті Путіна

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Володимир Зеленський зустрівся з народними депутатами фракції "Слуга народу". У ході зустрічі, зокрема, підбивали підсумки другої річниці повномасштабної війни, а також підіймали питання легітимності президента

Повноваження Зеленського, закон про демобілізацію та блокада кордону — такі теми обговорюють політичний та громадський діяч Микола Томенко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Які висновки можна зробити за 2 роки війни

В інтерв'ю піднімають такі питання:

— Друга річниця повномасштабної війни: які висновки слід зробити та як рухатися далі?

— Легітимність президента: що буде з повноваженнями Зеленського?

— Законопроєкт про демобілізацію.

— Блокада польсько-українського кордону: скільки ще триватиме та як вирішити проблему?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше у "Слузі народу" заявили, що найближчим часом в Україні слід очікувати на велике кадрове "перезавантаження" держави. 

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20:01 ЗСУ знищили розрахунок БпЛА окупантів на Херсонщині за допомогою HIMARS — відео

20:00 Чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання — адвокат

19:59 Кличко гнівно відреагував на новий закон про розслідування діяльності КМДА

19:58 Українським військовим заборонили публікувати деякі дописи в мережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Більшість користуються підігрівом сидінь в авто неправильно — як потрібно діяти

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18:16 Велика конференція військово-політичного керівництва — чого українці очікують від зустрічі

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

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15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

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