Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Владимир Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа". В ходе встречи, в частности, подводили итоги второй годовщины полномасштабной войны, а также поднимали вопросы легитимности президента.

Полномочия Зеленского, закон о демобилизации и блокада границы — такие темы обсуждают политический и общественный деятель Николай Томенко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Какие выводы можно сделать за 2 года войны

В интервью поднимают следующие вопросы:

— Вторая годовщина полномасштабной войны: какие выводы следует сделать и как двигаться дальше?

— Легитимность президента: что будет с полномочиями Зеленского?

— Законопроект о демобилизации.

— Блокада польско-украинской границы: сколько еще продлится и как решить проблему?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большой кадровой "перезагрузки" государства.