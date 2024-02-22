Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Владимир Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа". В ходе встречи, в частности, подводили итоги второй годовщины полномасштабной войны, а также поднимали вопросы легитимности президента.
Полномочия Зеленского, закон о демобилизации и блокада границы — такие темы обсуждают политический и общественный деятель Николай Томенко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.
Какие выводы можно сделать за 2 года войны
В интервью поднимают следующие вопросы:
— Вторая годовщина полномасштабной войны: какие выводы следует сделать и как двигаться дальше?
— Легитимность президента: что будет с полномочиями Зеленского?
— Законопроект о демобилизации.
— Блокада польско-украинской границы: сколько еще продлится и как решить проблему?
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.
Ранее в "Слуге народа" заявили, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большой кадровой "перезагрузки" государства.