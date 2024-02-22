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Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

22 февраля 2024 г. 20:00

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20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

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19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

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19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

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18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

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17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

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15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

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20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

Text

18:16 Большая конференция военно-политического руководства — чего ожидают украинцы от встречи

Text

18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Text

14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

Text

14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

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Владимир Зеленский встретился с народными депутатами фракции "Слуга народа". В ходе встречи, в частности, подводили итоги второй годовщины полномасштабной войны, а также поднимали вопросы легитимности президента.

Полномочия Зеленского, закон о демобилизации и блокада границы — такие темы обсуждают политический и общественный деятель Николай Томенко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Какие выводы можно сделать за 2 года войны

В интервью поднимают следующие вопросы:

— Вторая годовщина полномасштабной войны: какие выводы следует сделать и как двигаться дальше?

— Легитимность президента: что будет с полномочиями Зеленского?

— Законопроект о демобилизации.

— Блокада польско-украинской границы: сколько еще продлится и как решить проблему?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что в ближайшее время в Украине следует ожидать большой кадровой "перезагрузки" государства.

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20:01 ВСУ уничтожили расчет БпЛА оккупантов в Херсонской области с помощью HIMARS — видео

20:00 Можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования — адвокат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:59 Кличко гневно отреагировал на новый закон о расследовании деятельности КГГА

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