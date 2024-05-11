Крулько розповів, як інформаційна політика могла б пришвидшити вступ України до НАТО та ЄС

Заступник голови Комітету ВР України з питань бюджету Іван Крулько зазначив, що Україна ніколи не приділяла достатньо уваги розробці послідовної інформаційної стратегії. Він підкреслив, що за іншого сценарію шанси на швидке приєднання до ЄС та НАТО стрімко зросли б.

Про це він сказав у ефірі Новини.LIVE.

Інформаційна політика України

Він висловив думку, що якби з самого початку незалежності України було зосереджено зусилля на створенні сильної інформаційної політики, яка б підкреслювала відмінності України від Росії та Києва від Москви, то шанси на швидке приєднання до ЄС та НАТО могли б значно зрости.

"Якби Україна спочатку своєї незалежності системно вибудовувала роботу в інформаційному просторі про те, щоб принаймні розуміли всі, що Україна це вже не Росія, і що Київ — це не Москва, то я вважаю, що в нас набагато швидше могли бути перспективи вступити до ЄС та НАТО", — підкреслив Крулько.

Він також підкреслив, що українці не створювали свідомо "проукраїнський світ" до моменту російської агресії, і що зміцнення позицій України в інформаційному просторі стало результатом геополітичних обставин, а не виключно внутрішніх зусиль.

"Ми почали захоплювати інформаційний простір не через те, що ми там якось унікально працювали, а так просто склалися геополітична ситуація", — додав нардеп.

Нагадаємо, політолог Крулько пояснив, чому призначення Залужного послом у Великій Британії стане неефективним.

Раніше директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко прокоментував можливість вступу України в Європейський Союз та НАТО.