Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

Рішення президента України Володимира Зеленського про призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії може сказатися несприятливо на майбутніх відносинах Туманного Альбіону та України. Колишній воєначальник може не знати внутрішньополітичного життя Сполученого Королівства.

Про це заявив політолог та громадський діяч Іван Крулько в ефірі Вечір.LIVE.

Політичне заслання Валерія Залужного

На думку експерта, в такій країні, як Велика Британія, потрібен високопрофесійний дипломат, який не тільки володіє міжнародним правом, а й знає внутрішню політику Лондона.

"При всій повазі до Валерія Федоровича, але в такій країні, яка є провідним стратегічним партнером для України, на посаді посла має працювати високопрофесійний дипломат, який дуже добре розбирається у внутрішній політиці Великої Британії", — заявив Крулько.

Політолог зауважив, що рішення українського президента щодо Залужного, можна схарактеризувати політичним засланням.

"Банкова в цьому питанні сприяла на максимум тому, щоб колишнього головнокомандувача усунути від політичної боротьби", — додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби через стан здоров'я та призначив його на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Великій Британії.