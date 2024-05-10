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Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

10 травня 2024 р. 20:35

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20:35 Політолог Крулько пояснив, що призначення Залужного послом у Великій Британії стане нефективним

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19:46 Ексміністр енергетики пояснив, в якому випадку можливе підвищення тарифу на світло

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18:02 Наступ РФ на Харків та дефіцит в енергосистемі — прямий ефір Новини.LIVE

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13:58 Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

Text

13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

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Text

13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

Text

09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

Text

08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

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01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

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Рішення президента України Володимира Зеленського про призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії може сказатися несприятливо на майбутніх відносинах Туманного Альбіону та України. Колишній воєначальник може не знати внутрішньополітичного життя Сполученого Королівства.

Про це заявив політолог та громадський діяч Іван Крулько в ефірі Вечір.LIVE. 

Політичне заслання Валерія Залужного

На думку експерта, в такій країні, як Велика Британія, потрібен високопрофесійний дипломат, який не тільки володіє міжнародним правом, а й знає внутрішню політику Лондона.

"При всій повазі до Валерія Федоровича, але в такій країні, яка є провідним стратегічним партнером для України, на посаді посла має працювати високопрофесійний дипломат, який дуже добре розбирається у внутрішній політиці Великої Британії", — заявив Крулько.

Політолог зауважив, що рішення українського президента щодо Залужного, можна схарактеризувати політичним засланням.

"Банкова в цьому питанні сприяла на максимум тому, щоб колишнього головнокомандувача усунути від політичної боротьби", — додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з військової служби через стан здоров'я та призначив його на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України у Великій Британії

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20:04 Над територією України був помічений російський пасажирський літак Москва —Анталія

19:59 Окупанти вже давно перебували в одному з сіл Харківської області, — DeepState

19:53 Засуджені в лавах ЗСУ — українцям розкрили найважливіші деталі нового закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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