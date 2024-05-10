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Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

10 мая 2024 г. 20:35

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20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

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19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

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18:02 Наступление РФ на Харьков и дефицит в энергосистеме — прямой эфир Новини.LIVE

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13:58 Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

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13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

Text

13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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Решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении экс-головнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании может отразиться неблагоприятно на будущих отношениях Туманного Альбиона и Украины. Бывший военачальник может не знать внутриполитическую жизнь Соединенного Королевства.

Об этом заявил политолог и общественный деятель Иван Крулько в эфире Вечір. LIVE.

Политическая ссылка Валерия Залужного

По мнению эксперта, в такой стране, как Великобритания, нужен высокопрофессиональный дипломат, не только обладающий международным правом, но и знающий внутреннюю политику Лондона.

"При всем уважении к Валерию Федоровичу, но в такой стране, которая является ведущим стратегическим партнером для Украины, на должности посла должен работать высокопрофессиональный дипломат, очень хорошо разбирающийся во внутренней политике Великобритании", — заявил Крулько.

Политолог отметил, что решение украинского президента относительно Залужного можно охарактеризовать политической ссылкой.

"Банковая в этом вопросе способствовала на максимум тому, чтобы бывшего главнокомандующего отстранить от политической борьбы", — добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы из-за состояния здоровья и назначил его на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании.

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20:07 В полиции Румынии посчитали, сколько украинских мужчин незаконно пересекли границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:04 Над территорией Украины был замечен российский пассажирский самолет Москва — Анталия

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20:35 Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

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19:46 Экс-министр энергетики объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства