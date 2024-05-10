Политолог Крулько пояснил, что назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным

Решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении экс-головнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании может отразиться неблагоприятно на будущих отношениях Туманного Альбиона и Украины. Бывший военачальник может не знать внутриполитическую жизнь Соединенного Королевства.

Об этом заявил политолог и общественный деятель Иван Крулько в эфире Вечір. LIVE.

Политическая ссылка Валерия Залужного

По мнению эксперта, в такой стране, как Великобритания, нужен высокопрофессиональный дипломат, не только обладающий международным правом, но и знающий внутреннюю политику Лондона.

"При всем уважении к Валерию Федоровичу, но в такой стране, которая является ведущим стратегическим партнером для Украины, на должности посла должен работать высокопрофессиональный дипломат, очень хорошо разбирающийся во внутренней политике Великобритании", — заявил Крулько.

Политолог отметил, что решение украинского президента относительно Залужного можно охарактеризовать политической ссылкой.

"Банковая в этом вопросе способствовала на максимум тому, чтобы бывшего главнокомандующего отстранить от политической борьбы", — добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы из-за состояния здоровья и назначил его на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Великобритании.