Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко прокоментував можливість вступу України в Європейський Союз та НАТО. Він переконаний, що це відбудеться.

Про це Володимир Пилипенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 10 травня.

Вступ України до ЄС та НАТО

"Переконаний, що Україна вступить до Європейського Союзу і мені здається, що перебування України в ЄС — це взаємна необхідність для обидвох сторін, а не лише для нашої держави. Як ми можемо зараз стверджувати, існування України як незалежної держави є передумовою існування всьому ЄС, тому Україна теж потрібна Європі для того, щоб Європа могла існувати з тими цінностями, які наразі регенерує", — зазначив юрист.

За словами Пилипенка, до НАТО Україні є з чим вступати. Він наголосив, що є одна з найсильніших армій та активно розвивається оборонна промисловість.

"Питання взаємне для обох сторін", — додав юрист.

Нагадаємо, Україна виконала на 80% умови угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Жодна двостороння угода такого масштабу не виконувалася у такому обсязі.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі перемоги Росії проти України є загроза початку третьої світової війни. Водночас за його словами, Україна очікує на ухвалення рішення щодо заявки на членство в НАТО на липневому саміті.