Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Он убежден, что это произойдет.

Об этом Владимир Пилипенко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 10 мая.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

"Убежден, что Украина вступит в Европейский Союз и мне кажется, что пребывание Украины в ЕС — это взаимная необходимость для обеих сторон, а не только для нашего государства. Как мы можем сейчас утверждать, существование Украины как независимого государства является предпосылкой существования всему ЕС, поэтому Украина тоже нужна Европе для того, чтобы Европа могла существовать с теми ценностями, которые сейчас регенерирует", — отметил юрист.

По словам Пилипенко, в НАТО Украине есть с чем вступать. Он отметил, что есть одна из сильнейших армий и активно развивается оборонная промышленность.

"Вопрос взаимный для обеих сторон", — добавил юрист.

Напомним, Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России против Украины есть угроза начала третьей мировой войны. В то же время, по его словам, Украина ожидает принятия решения относительно заявки на членство в НАТО на июльском саммите.