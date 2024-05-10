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Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

10 мая 2024 г. 13:22

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13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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Заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Он убежден, что это произойдет.

Об этом Владимир Пилипенко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 10 мая.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

"Убежден, что Украина вступит в Европейский Союз и мне кажется, что пребывание Украины в ЕС — это взаимная необходимость для обеих сторон, а не только для нашего государства. Как мы можем сейчас утверждать, существование Украины как независимого государства является предпосылкой существования всему ЕС, поэтому Украина тоже нужна Европе для того, чтобы Европа могла существовать с теми ценностями, которые сейчас регенерирует", — отметил юрист.

По словам Пилипенко, в НАТО Украине есть с чем вступать. Он отметил, что есть одна из сильнейших армий и активно развивается оборонная промышленность.

"Вопрос взаимный для обеих сторон", — добавил юрист.

Напомним, Украина выполнила на 80% условия соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России против Украины есть угроза начала третьей мировой войны. В то же время, по его словам, Украина ожидает принятия решения относительно заявки на членство в НАТО на июльском саммите.

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13:31 Украинцам выплатят от 2 тыс. до 3 тыс. гривен — кто получит

13:22 Украинские тюрьмы переполнены, можно мобилизовать до 20 тысяч человек — Малюська

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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