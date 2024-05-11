Крулько рассказал, как информационная политика могла бы ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС

Заместитель председателя Комитета ВР Украины по бюджету Иван Крулько отметил, что Украина никогда не уделяла достаточно внимания разработке последовательной информационной стратегии. Он подчеркнул, что при другом сценарии шансы на быстрое присоединение к ЕС и НАТО стремительно выросли бы.

Об этом он сказал в эфире Новини.LIVE.

Информационная политика Украины

Он выразил мнение, что если бы с самого начала независимости Украины было сосредоточено усилие на создании сильной информационной политики, подчеркивающей отличия Украины от России и Киева от Москвы, то шансы на быстрое присоединение к ЕС и НАТО могли бы значительно возрасти.

"Если бы Украина сначала своей независимости системно выстраивала работу в информационном пространстве о том, чтобы хотя бы понимали все, что Украина это уже не Россия, и что Киев — это не Москва, то я считаю, что у нас гораздо быстрее могли быть перспективы вступить в ЕС и НАТО", — подчеркнул Крулько.

Он также подчеркнул, что украинцы не создавали заведомо "проукраинский мир" до момента российской агрессии и что укрепление позиций Украины в информационном пространстве стало результатом геополитических обстоятельств, а не исключительно внутренних усилий.

"Мы начали захватывать информационное пространство не потому, что мы там как-то уникально работали, а так просто сложилась геополитическая ситуация", — добавил нардеп.

Напомним, политолог Крулько объяснил, почему назначение Залужного послом в Великобритании станет неэффективным.

Ранее директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.