Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що Запорізька атомна електростанція може подавати електроенергію в систему України. Це дало б українцям змогу легше пережити зиму.

Таку думку Корольчук висловив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 червня.

ЗАЕС може полегшити українцям зиму

Експерт наголосив, що можилве викоритання ЗАЕС для подачі електроенергії в Україну є складним військово-політичним питанням. Воно стосується України, Росії, МАГАТЕ та країн-посередників.

"Два-три блоки там можуть працювати. Це також питання не одного місяця, але й не трьох місяців. Це звичайно скоротить дефіцит в Україні", — пояснив Корольчук.

Експерт також нагадав, що після окупації ЗАЕС все одно працювала та поставляла електроенергію України до серпня 2022 року.

Раніше ми розповідали, що дефіцит світла в енергосистемі зумовлений насамперед окупацією шести атомних блоків ЗАЕС в Енергодарі. Тому в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.