Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму arrow
Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

18 червня 2024 р. 10:31

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Text

08:00 Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

Text

06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

17 червня 2024
Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Text

08:00 Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

Text

06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

17 червня 2024
Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що Запорізька атомна електростанція може подавати електроенергію в систему України. Це дало б українцям змогу легше пережити зиму.

Таку думку Корольчук висловив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 18 червня.

ЗАЕС може полегшити українцям зиму

Експерт наголосив, що можилве викоритання ЗАЕС для подачі електроенергії в Україну є складним військово-політичним питанням. Воно стосується України, Росії, МАГАТЕ та країн-посередників.

"Два-три блоки там можуть працювати. Це також питання не одного місяця, але й не трьох місяців. Це звичайно скоротить дефіцит в Україні", — пояснив Корольчук.

Експерт також нагадав, що після окупації ЗАЕС все одно працювала та поставляла електроенергію України до серпня 2022 року.

Раніше ми розповідали, що дефіцит світла в енергосистемі зумовлений насамперед окупацією шести атомних блоків ЗАЕС в Енергодарі. Тому в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:10 Графіки змінилися — коли вимикатимуть світло одеситам

10:59 ДТЕК оновив графіки відключень світла на 18 червня

10:57 Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог скинув на регіон 21 КАБ

10:50 Нічні вибухи — у Повітряних силах розповіли, чим ворог атакував Одещину

10:47 Масштабна акція від Carfast Express: "Літо Американських Авто"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

10:20 В Україні змінились у вартості однокімнатні квартири — які ціни в регіонах

10:20 Реконструкція стадіону на Одещині — хотіли привласнити майже 50 мільйонів гривень

10:12 Стало відомо, скільки людей вже звернулося до рекрутингових центрів Міноборони

10:09 На Львівщині напали на пораненого в боях працівника ТЦК — подробиці інциденту

11:10 Графіки змінилися — коли вимикатимуть світло одеситам

10:59 ДТЕК оновив графіки відключень світла на 18 червня

10:57 Вночі на Харківщині лунали вибухи — ворог скинув на регіон 21 КАБ

10:50 Нічні вибухи — у Повітряних силах розповіли, чим ворог атакував Одещину

10:47 Масштабна акція від Carfast Express: "Літо Американських Авто"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:20 В Україні змінились у вартості однокімнатні квартири — які ціни в регіонах

10:20 Реконструкція стадіону на Одещині — хотіли привласнити майже 50 мільйонів гривень

10:12 Стало відомо, скільки людей вже звернулося до рекрутингових центрів Міноборони

10:09 На Львівщині напали на пораненого в боях працівника ТЦК — подробиці інциденту

10:00 Спікерка Сейму Литви прибула до Києва — мета візиту

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у червні

Ексклюзив

06:32 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

05:23 Аналіз ринку праці в Україні у червні — ТОП вакансій у будівництві з найбільшими зарплатами

17 червня 2024
Ексклюзив

22:03 Звільнення Грузії залежить від перемоги України — що буде на Чорному морі

21:47 Війна може закінчитися за кілька місяців, — висновки Саміту миру у Швейцарії

05:23 Ринок праці в Україні у червні — ТОП IT-вакансій з найбільшими зарплатами

14 червня 2024
Ексклюзив

21:35 Як змінилась робота онлайн-платформ таксі через два місяці після розслідування "Наша Справа"

Новина з відео

06:10 Мирний саміт у Швейцарії — на які результати очікує Україна

05:23 Ринок праці у червні — кому в Україні пропонують зарплатню у 600 тисяч гривень

05:22 Перші півроку правління Мілея в Аргентині — суперечливий початок та економічний бум

Text

10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Text

08:00 Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

Text

06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

17 червня 2024
Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE