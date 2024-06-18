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Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

18 июня 2024 г. 10:31

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22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

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Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Запорожская атомная электростанция может подавать электроэнергию в систему Украины. Это позволило бы украинцам легче пережить зиму.

Такое мнение Корольчук высказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 18 июня.

ЗАЭС может облегчить украинцам зиму

Эксперт подчеркнул, что возможность использования ЗАЭС для подачи электроэнергии в Украину является сложным военно-политическим вопросом. Оно касается Украины, России, МАГАТЭ и стран-посредников.

"Два-три блока там могут работать. Это также вопрос не одного месяца, но и не трех месяцев. Это, конечно, сократит дефицит в Украине", — пояснил Корольчук.

Эксперт также напомнил, что после оккупации ЗАЭС работала и поставляла электроэнергию Украины до августа 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что дефицит света в энергосистеме обусловлен, прежде всего, оккупацией шести атомных блоков ЗАЭС в Энергодаре. Поэтому в Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долговременных отключений.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

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10:47 Масштабная акция от Carfast Express: "Лето Американских Авто"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

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