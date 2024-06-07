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Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

07 червня 2024 р. 16:07

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16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

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15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

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11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

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10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

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10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

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09:45 Зеленський прибув до Франції — прямий ефір

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08:00 Зеленський у Франції, нові заборони від США та збільшення лімітів на світло — ефір Ранок.LIVE

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00:06 Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

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Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков перезапуск Запорізької атомної електростанції міг би покращити ситуацію зі світлом в Україні. Втім, це неможливо зробики, поки станція перебуває під контролем російських загарбників.

Про це Плачков заявив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

ЗАЕС нема змоги запустити

"Ввести в експлуатацію шість енергоблоків неможливо, поки ЗАЕС окупована. Тому що, який персонал буде обслуговувати, хто буде відповідати за безпеку роботи цієї атомної станції? Там тисяча питань, які не вирішуються, поки вона окупована", — пояснив Плачков. 

Ексміністр також додав, що МАГАТЕ допомагає Україні лише моніторити ситуацію на станції, більше повноважень агентство не має. За словами Плачкова, на Запорізькій АЕС близько 50% персоналу — росіяни.

Раніше ми розповідали, що дефіцит світла в енергосистемі зумовлений насамперед окупацією шести атомних блоків ЗАЕС в Енергодарі. Тому в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

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16:10 На перевезення військовозобов'язаних з Одещини витратять 500 тисяч гривень — Prozorro

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:39 В Міноборони не відреагували на смерть чоловіка в ТЦК на Житомирщині — нардеп розповів деталі

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10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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