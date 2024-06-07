Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

Ексміністр палива та енергетики Іван Плачков перезапуск Запорізької атомної електростанції міг би покращити ситуацію зі світлом в Україні. Втім, це неможливо зробики, поки станція перебуває під контролем російських загарбників.

Про це Плачков заявив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

ЗАЕС нема змоги запустити

"Ввести в експлуатацію шість енергоблоків неможливо, поки ЗАЕС окупована. Тому що, який персонал буде обслуговувати, хто буде відповідати за безпеку роботи цієї атомної станції? Там тисяча питань, які не вирішуються, поки вона окупована", — пояснив Плачков.

Ексміністр також додав, що МАГАТЕ допомагає Україні лише моніторити ситуацію на станції, більше повноважень агентство не має. За словами Плачкова, на Запорізькій АЕС близько 50% персоналу — росіяни.

Раніше ми розповідали, що дефіцит світла в енергосистемі зумовлений насамперед окупацією шести атомних блоків ЗАЕС в Енергодарі. Тому в Україні необхідно провести аудит енергоспоживання, аби уникнути довготривалих відключень.

Крім того, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.