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Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

7 июня 2024 г. 16:07

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16:07 Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

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15:13 Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

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11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

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10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

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10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

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09:45 Зеленский прибыл во Францию — прямой эфир

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Эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков перезапуск Запорожской атомной электростанции мог бы улучшить ситуацию со светом в Украине. Впрочем, это невозможно сделать пока станция находится под контролем российских захватчиков.

Об этом Плачков заявил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня.

ЗАЭС не может запустить

"Ввести в эксплуатацию шесть энергоблоков невозможно, пока ЗАЭС оккупирована. Потому что какой персонал будет обслуживать, кто будет отвечать за безопасность работы этой атомной станции? Там тысяча вопросов, которые не решаются, пока она оккупирована", — пояснил Плачков.

Эксминистр также добавил, что МАГАТЭ помогает Украине лишь мониторить ситуацию на станции, больше полномочий у агентства нет. По словам Плачкова, на Запорожской АЭС около 50% персонала – россияне.

Ранее мы рассказывали, что дефицит света в энергосистеме обусловлен, прежде всего, оккупацией шести атомных блоков ЗАЭС в Энергодаре. Поэтому в Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долговременных отключений.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

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17:57 В Полтавской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о пострадавшей

17:53 Укрзализныця начала экономить электроэнергию — движение некоторых электричек отменят

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

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