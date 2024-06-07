Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

Эксминистр топлива и энергетики Иван Плачков перезапуск Запорожской атомной электростанции мог бы улучшить ситуацию со светом в Украине. Впрочем, это невозможно сделать пока станция находится под контролем российских захватчиков.

Об этом Плачков заявил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня.

ЗАЭС не может запустить

"Ввести в эксплуатацию шесть энергоблоков невозможно, пока ЗАЭС оккупирована. Потому что какой персонал будет обслуживать, кто будет отвечать за безопасность работы этой атомной станции? Там тысяча вопросов, которые не решаются, пока она оккупирована", — пояснил Плачков.

Эксминистр также добавил, что МАГАТЭ помогает Украине лишь мониторить ситуацию на станции, больше полномочий у агентства нет. По словам Плачкова, на Запорожской АЭС около 50% персонала – россияне.

Ранее мы рассказывали, что дефицит света в энергосистеме обусловлен, прежде всего, оккупацией шести атомных блоков ЗАЭС в Энергодаре. Поэтому в Украине необходимо провести аудит энергопотребления во избежание долговременных отключений.

Кроме того, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.