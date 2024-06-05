Коли закінчаться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

Після виборів до Європейського парламенту блокада польськими аграріями кордону з Україною закінчиться. Тоді фінансування страйкарів з боку Росії може припинитися.

Про це заявив польський політолог Якуб Корейба в ефірі Ранок.LIVE в середу, 5 червня.

Коли закінчаться страйки на кордоні з Україною

Експерт зауважив, що зараз проти Варшави спрямовані всі сили російської агентури.

За його словами, в Кремлі вважають, що Польща — одна з ключових країн для забезпечення української обороноздатності, тому росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в країні.

"Ви не помітили, що все це відбувається перед виборами, які відбудуться через тиждень? Вони можуть заявляти все що завгодно. Зустріньмося за тиждень після виборів — нічого вже не буде. Не будуть росіяни платити гроші", — сказав Корейба.

Страйки на кордоні з Україною — остання інформація

Нагадаємо, раніше польські фермери відновили блокування українсько-польського кордону, перекривши вантажну ділянку КПП "Рава-Руська-Гребенне".

Сьогодні також стало відомо, що аграрії-страйкарі зупинили роботу КПП "Медика — Шегині". Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що підтвердження блокування пропускного пункту наразі немає.