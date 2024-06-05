Протести на кордоні — Демченко пояснив ситуацію на пропускному пункті "Медика-Шегині"

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що наразі нема чіткої інформації про те, що відбувається на пропускному пункті "Медика-Шегіні", який, можливо, блокують польські фермери. При цьому він зазначив, що польська сторона приймає вантажні автомобілі, які прибувають з України.

Про це Демченко сказав у прямому ефірі Ранок.LIVE у середу, 5 червня.

Ситуація на ПП "Медика-Шегіні"

"На кадрах (опублікованих українськими перевізниками. — ред.) не видно пункту пропуску, на них видно автошлях, яких, звісно, може знаходитися на напрямку польського пункту пропуску Медика", — пояснив Демченко.

При цьому він зазначив, що важко сказати, на якій це відстані від пункту пропуску це відбувається, бо польські прикордонники про те, що на цьому напрямку блокується рух вантажних транспортних засобів українську сторону не повідомляли.

"Натомість ми бачимо, що польський пункт пропуску Медика приймав до себе вантажівки з нашого пункту пропуску Шегіні, з України в Польщу. І, власне, з Польщі, з пункту пропуску Медика, також до України прибували транспортні засоби", — зазначив речник ДПСУ.

Він також уточнив, що наразі співробітники ДПСУ перевіряють інформацію про блокування польськими фермерами українських вантажквок на цій ділянці кордону.

"Зараз ми цю інформацію переуточнюємо, чи дійсно це так. Чи можливо щось відбувається на певній відставні від кордону в районі пункту пропуску Медика", — додав Демченко.

Раніше ми повідомляли, що на польсько-українському кордоні у вівторок, 4 червня, розпочалися нові протести фермерів. Внаслідок акції заблоковано рух вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська — Гребенне".

Сьогодні стало відомо, що польські протестувльники зупинили роботу ще одного КПП — "Медика — Шегині".

Нагадуємо, у Державній митній службі попереджали про наміри польських фермерів щодо відновлення протестів на кордоні з Україною.

Також ми писали, що наприкінці квітня мітингарі припинили блокування руху вантажівок через КПП "Рава-Руська — Гребенне".