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Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

5 июня 2024 г. 12:57

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09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что пока нет четкой информации о том, что происходит на пропускном пункте "Медика-Шегини", который, возможно, блокируют польские фермеры. При этом он отметил, что польская сторона принимает грузовые автомобили, прибывающие из Украины.

Об этом Демченко сказал в прямом эфире Ранок.LIVE в среду, 5 июня.

Ситуация на ЧП "Медика-Шегини"

"На кадрах (опубликованных украинскими перевозчиками. — ред.) не виден пункт пропуска, на них виден автодорог, который, конечно, может находиться на направлении польского пункта пропуска Медика", — пояснил Демченко.

При этом он отметил, что трудно сказать, на каком расстоянии от пункта пропуска это происходит, потому что польские пограничники о том, что на этом направлении блокируется движение грузовых транспортных средств, украинскую сторону не сообщали.

"Вместо этого мы видим, что польский пункт пропуска Медика принимал к себе грузовики из нашего пункта пропуска Шегини, из Украины в Польшу. И, собственно, из Польши, из пункта пропуска Медика, также в Украину прибывали транспортные средства", — отметил представитель ГПСУ.

Он также уточнил, что в настоящее время сотрудники ГНСУ проверяют информацию о блокировании польскими фермерами украинских грузовиков на этом участке границы.

"Сейчас мы эту информацию переуточняем, действительно ли это так. Возможно ли что-нибудь происходит на определенной отставке от границы в районе пункта пропуска Медика", — добавил Демченко.

Ранее мы сообщали, что на польско-украинской границе во вторник, 4 июня, начались новые протесты фермеров. В результате акции заблокировано движение грузовиков на пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное".

Сегодня стало известно, что польские протестующие остановили работу еще одного КПП — "Медика — Шегини".

Напомним, в Государственной таможенной службе предупреждали о намерениях польских фермеров по возобновлению протестов на границе с Украиной.

Также мы писали, что в конце апреля митингующие прекратили блокировку движения грузовиков через КПП "Рава-Русская — Гребенное".

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13:08 Кабмин избавил половину работников ГСЧС брони от мобилизации, — нардеп

13:01 "Смертельная" мобилизация — в ТЦК в Житомирской области умер мужчина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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