Когда закончатся блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

После выборов в Европейский парламент блокада польскими аграриями границы с Украиной закончится. Тогда финансирование бастующих со стороны России может прекратиться.

Об этом заявил польский политолог Якуб Корейба в эфире Ранок.LIVE в среду, 5 июня.

Когда закончатся забастовки на границе с Украиной

Эксперт отметил, что сейчас против Варшавы направлены все силы российской агентуры.

По его словам, в Кремле считают, что Польша является одной из ключевых стран для обеспечения украинской обороноспособности, поэтому россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

"Вы не заметили, что все это происходит перед выборами, которые состоятся через неделю? Они могут заявлять все что угодно. Встретимся через неделю после выборов — ничего уже не будет. Не будут россияне платить деньги", — сказал Корейба.

Забастовки на границе с Украиной — последняя информация

Напомним, ранее польские фермеры возобновили блокировку украинско-польской границы, перекрыв грузовой участок КПП "Рава-Русская-Гребенне".

Сегодня также стало известно, что аграрии-забастовщики остановили работу КПП "Медика-Шегини". В то же время спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что подтверждения блокировки пропускного пункта пока нет.