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Когда закончатся блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

Когда закончатся блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

5 июня 2024 г. 16:38

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16:38 Когда закончатся блокада границы с Украиной — ответ политолога Корейбы

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13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

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12:57 Протесты на границе — Демченко объяснил ситуацию на пропускном пункте "Медика-Шегини"

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11:25 Как изменилась польская экономика благодаря украинцам — объяснение политолога Корейбы

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11:21 Выезд за границу с двойным гражданством — Демченко прокомментировал запрет для мужчин

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10:58 Закон об английском языке — Кремень отреагировал на изменения

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После выборов в Европейский парламент блокада польскими аграриями границы с Украиной закончится. Тогда финансирование бастующих со стороны России может прекратиться.

Об этом заявил польский политолог Якуб Корейба в эфире Ранок.LIVE в среду, 5 июня.

Когда закончатся забастовки на границе с Украиной

Эксперт отметил, что сейчас против Варшавы направлены все силы российской агентуры.

По его словам, в Кремле считают, что Польша является одной из ключевых стран для обеспечения украинской обороноспособности, поэтому россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

"Вы не заметили, что все это происходит перед выборами, которые состоятся через неделю? Они могут заявлять все что угодно. Встретимся через неделю после выборов — ничего уже не будет. Не будут россияне платить деньги", — сказал Корейба.

Забастовки на границе с Украиной — последняя информация

Напомним, ранее польские фермеры возобновили блокировку украинско-польской границы, перекрыв грузовой участок КПП "Рава-Русская-Гребенне".

Сегодня также стало известно, что аграрии-забастовщики остановили работу КПП "Медика-Шегини". В то же время спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что подтверждения блокировки пропускного пункта пока нет.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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