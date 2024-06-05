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Як змінилася польська економіка завдяки українцям — пояснення політолога Корейби

Як змінилася польська економіка завдяки українцям — пояснення політолога Корейби

05 червня 2024 р. 11:25

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11:25 Як змінилася польська економіка завдяки українцям — пояснення політолога Корейби

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10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

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09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

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09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

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Українці, які перебувають і працюють в Польщі, приносять від 0,7 до 1% валового внутрішнього продукту. Тому у польського уряду є перед ними моральні зобов'язання.

Про це повідомив польський політолог Якуб Корейба в ефірі Ранок.LIVE.

Українці посилюють польську економіку

Як зауважив експерт, без такого вкладу українців в економіку Польщі, цього б не сталося. 

"Половина такого зросту польської економіки — це заслуга тільки українців. І тут не тільки мова йде про статистику, але оскільки всі українці під час війни працюють на нашу країну — в нашого уряду є перед ними моральні зобов'язання", — сказав він.

За словами Корейби, частина коштів, які українці направляють в бюджет Польщі, мають бути скеровані до України.

"Це наш обов'язок перед українським народом, особливо — перед тією його частиною, яка сьогодні працює в Польщі", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше польські фермери відновили блокування українсько-польського кордону, перекривши вантажну ділянку КПП "Рава-Руська-Гребенне".

Водночас уряд країни розпочав підготовку до надання Києву нового пакету військової допомоги, в тому числі — з пропозицією про новий формат навчання українських бійців. 

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11:50 На фронті загинув український боксер

11:46 Глава Укренерго заявив про дефіцит в енергосистемі і про подальшу тривалість відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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