Як змінилася польська економіка завдяки українцям — пояснення політолога Корейби

Українці, які перебувають і працюють в Польщі, приносять від 0,7 до 1% валового внутрішнього продукту. Тому у польського уряду є перед ними моральні зобов'язання.
Про це повідомив польський політолог Якуб Корейба в ефірі Ранок.LIVE.
Українці посилюють польську економіку
Як зауважив експерт, без такого вкладу українців в економіку Польщі, цього б не сталося.
"Половина такого зросту польської економіки — це заслуга тільки українців. І тут не тільки мова йде про статистику, але оскільки всі українці під час війни працюють на нашу країну — в нашого уряду є перед ними моральні зобов'язання", — сказав він.
За словами Корейби, частина коштів, які українці направляють в бюджет Польщі, мають бути скеровані до України.
"Це наш обов'язок перед українським народом, особливо — перед тією його частиною, яка сьогодні працює в Польщі", — сказав експерт.
Нагадаємо, раніше польські фермери відновили блокування українсько-польського кордону, перекривши вантажну ділянку КПП "Рава-Руська-Гребенне".
Водночас уряд країни розпочав підготовку до надання Києву нового пакету військової допомоги, в тому числі — з пропозицією про новий формат навчання українських бійців.