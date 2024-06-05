Как изменилась польская экономика благодаря украинцам — объяснение политолога Корейбы

Украинцы, которые находятся и работают в Польше, приносят от 0,7 до 1% валового внутреннего продукта. Поэтому у польского правительства есть перед ними моральные обязательства.

Об этом сообщил польский политолог Якуб Корейба в эфире Ранок.LIVE.

Украинцы усиливают польскую экономику

Как отметил эксперт, без такого вклада украинцев в экономику Польши этого бы не произошло.

"Половина такого роста польской экономики — это заслуга только украинцев. И здесь не только речь идет о статистике, но поскольку все украинцы во время войны работают на нашу страну — у нашего правительства есть перед ними моральные обязательства", — сказал он.

По словам Корейбы, часть средств, которые украинцы отправляют в бюджет Польши, должны быть направлены в Украину.

"Это наша обязанность перед украинским народом, особенно перед той его частью, которая сегодня работает в Польше", — сказал эксперт.

Напомним, ранее польские фермеры возобновили блокировку украинско-польской границы, перекрыв грузовой участок КПП "Рава-Русская-Гребенне".

В то же время правительство страны начало подготовку к отправке Киеву нового пакета военной помощи, в том числе с предложением о новом формате обучения украинских бойцов.