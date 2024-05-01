Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що протести у Сполучених Штатах на підтримку Палестини є серйозним випробуванням для світових урядів на предмет цінностей, які вони відстоюють. В першу чергу це стосується прав людини.

Таку думку Клімкін висловив в ефірі Новини.LIVE у середу, 1 травня.

Протести в університетах

"Коли ми говоримо про оцей протестний рух, то він є і в американських університетатх, і в британських університетах. В Сорбонні, десятки тисяч людей на вулицях Парижа. Звісно, це стосується і ХАМАС. Але це певне розуміння боротьби за те, що ключові правила мають дотримуватися", — вважає Клімкін.

Він зазначив, що в арабському світі багато хто підтримує Україну, і при цьому ненавидить Росію через її діяльність у Сирії.

"Не люблять США, але і те, що Росія робила в Сирії їм не подобається. Фанати Путіна звісно є, але в цілому з презирством ставляться", — пояснив дипломат.

Також Клімкін зазначив, що ХАМАС насправді мало хто підтримує. Навіть у Секторі Гази ця підтримка мінімальна.

"Ми бачимо, що ХАМАС підтримують не усі, навіть у Газі. Якщо подивитися останні опитування до нападу на Крокус 7 жовтня, то можна побачити, що ХАМАС підтримує приблизно 25 відсотків. На Західному березі ще менше. Але зараз вона звісно в рази більша", — наголосив Клімкін.

Ексочільник МЗС зазначив, що широкий загал підтримує боротьбу з ХАМАС, але не ціною життя такої кількості людей.

"Це дуже великий виклик для тих, хто приймає рішення у США і демократичних країн, якщо вони борються за права людей", — резюмував Клімкін.

Раніше ми повідомляли, що Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу прийняти Україну до Альянсу. За його словами, це рішення не за Столтенбергом.

Нагадаємо, країни-союзники не надають Україні все необхідне озброєння. Існуючі поставки — повільні і стримані, оскільки ніхто не хоче провокувати зіткнення НАТО з Росією.