Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

10 вересня 2025 р. 20:03

Тисячі людей вийшли на вулиці Парижа для того, щоб взяти участь у протесті проти нового урядуУчасники протесту вважають, що новий прем'єр Себастьєн Лекорню близький до Макрона й проводитиме ту саму політику, що й попередні адміністрації.

Зібрання на вулицях Парижа транслюють Новини.LIVE.

France24 повідомляє, що загалом у протестах взяли участь 175 тисяч людей. Всього відбулося 550 зібрань та 262 блокувань.

Під час протестів поліція здійснила 473 арешти, зокрема 203 у Паризькому регіоні, а 339 осіб було взято під варту, йдеться у звіті.

Міністерство внутрішніх справ зазначило "присутність численних радикальних активістів" на протестах, які спричинили "порушення громадського порядку".

Нагадаємо, французькі ЗМІ пишуть, що політична нестабільність в країні бере свій початок від рішення президента Емманюеля Макрона минулого року про проведення дострокових виборів. Він тоді оголосив їх проведення, сподіваючись стримати ріст популярності праворадикальної партії "Національне об'єднання".

Після виборів французький парламент опинився розділеним на три частини — Національне об'єднання, лівий блок "Новий народний фронт" та президентська коаліція.

Також ми повідомляли, що лише за перші години правоохоронці затримали сотні людей.

