Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

10 сентября 2025 г. 20:03

Тысячи людей вышли на улицы Парижа для того, чтобы принять участие в протесте против нового правительства. Протестующие считают, что новый премьер Себастьен Лекорню близок к Макрону и будет проводить ту же политику, что и предыдущие администрации.

Собрание на улицах Парижа транслируют Новини.LIVE.

France24 сообщает, что всего в протестах приняли участие 175 тысяч человек. Всего состоялось 550 собраний и 262 блокировок.

Во время протестов полиция осуществила 473 ареста, в том числе 203 в Парижском регионе, а 339 человек были взяты под стражу, говорится в отчете.

Министерство внутренних дел отметило "присутствие многочисленных радикальных активистов" на протестах, которые вызвали "нарушение общественного порядка".

Напомним, французские СМИ пишут, что политическая нестабильность в стране берет свое начало от решения президента Эмманюэля Макрона в прошлом году о проведении досрочных выборов. Он тогда объявил их проведение, надеясь сдержать рост популярности праворадикальной партии "Национальное объединение".

После выборов французский парламент оказался разделенным на три части — Национальное объединение, левый блок "Новый народный фронт" и президентская коалиция.

Также мы сообщали, что только за первые часы правоохранители задержали сотни людей.

