Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

У Києві збільшилась кількість аварій на дорогах. А голова Деснянської РДА та лідер Офісу трансформації Максим Бахматов підсумовує перші 100 днів на своїй посаді.

Про це та не тільки — дивіться в ефірі Київський час 10 вересня.

Теми ефіру

В ефірі Київський час 10 вересня гості обговорять наступні теми:

Чи відбудеться сесія Київради 11 вересня;

У Києві останнім часом збільшилась кількість ДТП;

Що буде взимку: чи діятимуть графіки відключення світла;

Скільки бюджет столиці втрачає через корупцію;

Яка ситуація з укриттями у Києві.

Гості ефіру

Гостями сьогоднішнього ефіру стали:

Максим Бахматов — голова Деснянської РДА,

Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування,

Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, раніше у КМВА ухвалили рішення щодо встановлення мобільних укриттів. Керівникам районів доручено терміново оновити списки місць, де найбільше потрібні мобільні бомбосховища.

Також ми писали, що Віталій Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці. Однак депутати виступають проти і зареєстрували відповідний мораторій.