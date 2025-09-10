Відео
Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час
Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

10 вересня 2025 р. 19:00

Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

У Києві збільшилась кількість аварій на дорогах. А голова Деснянської РДА та лідер Офісу трансформації Максим Бахматов підсумовує перші 100 днів на своїй посаді. 

Про це та не тільки — дивіться в ефірі Київський час 10 вересня. 

Теми ефіру

В ефірі Київський час 10 вересня гості обговорять наступні теми:

  • Чи відбудеться сесія Київради 11 вересня;
  • У Києві останнім часом збільшилась кількість ДТП;
  • Що буде взимку: чи діятимуть графіки відключення світла;
  • Скільки бюджет столиці втрачає через корупцію;
  • Яка ситуація з укриттями у Києві.

Гості ефіру

Гостями сьогоднішнього ефіру стали:

  • Максим Бахматов — голова Деснянської РДА,
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування,
  • Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики. 

Нагадаємо, раніше у КМВА ухвалили рішення щодо встановлення мобільних укриттів. Керівникам районів доручено терміново оновити списки місць, де найбільше потрібні мобільні бомбосховища. 

Також ми писали, що Віталій Кличко заявляє про необхідність підвищення тарифів на проїзд в столиці. Однак депутати виступають проти і зареєстрували відповідний мораторій

НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

10 вересня 2025 р. 17:55
Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

10 вересня 2025 р. 13:07
Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2025 р. 08:00
Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

09 вересня 2025 р. 18:00
Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

09 вересня 2025 р. 13:12
ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2025 р. 08:00
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

08 вересня 2025 р. 18:33
США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2025 р. 17:58

