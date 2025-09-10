Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

В Киеве увеличилось количество аварий на дорогах. А глава Деснянской РГА и лидер Офиса трансформации Максим Бахматов подводит итоги первых 100 дней на своей должности.
Об этом и не только — смотрите в эфире Київського часу 10 сентября.
Темы эфира
В эфире Киевское время 10 сентября гости обсудят следующие темы:
- Состоится ли сессия Киевсовета 11 сентября;
- В Киеве в последнее время увеличилось количество ДТП;
- Что будет зимой: будут ли действовать графики отключения света;
- Сколько бюджет столицы теряет из-за коррупции;
- Какова ситуация с укрытиями в Киеве.
Гости эфира
Гостями сегодняшнего эфира стали:
- Максим Бахматов — председатель Деснянской РГА,
- Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию,
- Александр Харченко — директор Центра исследований энергетики.
Напомним, ранее в КГГА приняли решение об установлении мобильных укрытий. Руководителям районов поручено срочно обновить списки мест, где больше всего нужны мобильные бомбоубежища.
Также мы писали, что Виталий Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице. Однако депутаты выступают против и зарегистрировали соответствующий мораторий.