Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

В Киеве увеличилось количество аварий на дорогах. А глава Деснянской РГА и лидер Офиса трансформации Максим Бахматов подводит итоги первых 100 дней на своей должности.

Об этом и не только — смотрите в эфире Київського часу 10 сентября.

Темы эфира

Состоится ли сессия Киевсовета 11 сентября;

В Киеве в последнее время увеличилось количество ДТП;

Что будет зимой: будут ли действовать графики отключения света;

Сколько бюджет столицы теряет из-за коррупции;

Какова ситуация с укрытиями в Киеве.

Гости эфира

Максим Бахматов — председатель Деснянской РГА,

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию,

Александр Харченко — директор Центра исследований энергетики.

Напомним, ранее в КГГА приняли решение об установлении мобильных укрытий. Руководителям районов поручено срочно обновить списки мест, где больше всего нужны мобильные бомбоубежища.

Также мы писали, что Виталий Кличко заявляет о необходимости повышения тарифов на проезд в столице. Однако депутаты выступают против и зарегистрировали соответствующий мораторий.