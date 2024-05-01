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Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

01 травня 2024 р. 19:31

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19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

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18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

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18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

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16:02 Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

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11:23 У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

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Український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу прийняти Україну до Альянсу. За його словами, це рішення не за Столтенбергом.

Про це Павло Клімкін сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 травня.

Вступ до НАТО

"НАТО не приймає рішення за союзників. НАТО — це спільнота союзників. Нам зброю надають союзники, а НАТО координує певні речі. Є Рамштайн, з якого ми чуємо новини. Іноді нам їх дуже не вистачає, вони запізно", — зазначив Клімкін.

За його словами, насправді НАТО — це гарантії. Йдеться про статтю чотири та п'ять. У четвертій йдеться, якщо є загроза і якщо будь-який член НАТО відчуває загрозу, він може ініціювати спеціальні негайні консультації. 

"НАТО — це насправді, як тримати союзників разом, а не заміняти союзників. Не Столтенберг приймає рішення, а рішення приймають Байден, Макрон, Шольц, Сунак та інші", — додав Клімкін.

Нагадаємо, країни-союзники не надають Україні все необхідне озброєння. Існуючі поставки — повільні і стримані, оскільки ніхто не хоче провокувати зіткнення НАТО з Росією

Також країни-члени Північноатлантичного Альянсу в останні місяці не надали Україні обіцяної військової допомоги. Результатом виявився відступ підрозділів Збройних сил України.

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19:01 Хакімі назвав перевагу ПСЖ у протистоянні з Боруссією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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