Український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу прийняти Україну до Альянсу. За його словами, це рішення не за Столтенбергом.

Про це Павло Клімкін сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 травня.

Вступ до НАТО

"НАТО не приймає рішення за союзників. НАТО — це спільнота союзників. Нам зброю надають союзники, а НАТО координує певні речі. Є Рамштайн, з якого ми чуємо новини. Іноді нам їх дуже не вистачає, вони запізно", — зазначив Клімкін.

За його словами, насправді НАТО — це гарантії. Йдеться про статтю чотири та п'ять. У четвертій йдеться, якщо є загроза і якщо будь-який член НАТО відчуває загрозу, він може ініціювати спеціальні негайні консультації.

"НАТО — це насправді, як тримати союзників разом, а не заміняти союзників. Не Столтенберг приймає рішення, а рішення приймають Байден, Макрон, Шольц, Сунак та інші", — додав Клімкін.

Нагадаємо, країни-союзники не надають Україні все необхідне озброєння. Існуючі поставки — повільні і стримані, оскільки ніхто не хоче провокувати зіткнення НАТО з Росією.

Також країни-члени Північноатлантичного Альянсу в останні місяці не надали Україні обіцяної військової допомоги. Результатом виявився відступ підрозділів Збройних сил України.