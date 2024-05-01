Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

Украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу принять Украину в Альянс. По его словам, это решение не за Столтенбергом.

Об этом Павел Климкин сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 1 мая.

Вступление в НАТО

"НАТО не принимает решения за союзников. НАТО — это сообщество союзников. Нам оружие предоставляют союзники, а НАТО координирует определенные вещи. Есть Рамштайн, из которого мы слышим новости. Иногда нам их очень не хватает, они поздно", — отметил Климкин.

По его словам, на самом деле НАТО — это гарантии. Речь идет о статье четыре и пять. В четвертой говорится, если есть угроза и если любой член НАТО чувствует угрозу, он может инициировать специальные немедленные консультации.

"НАТО — это на самом деле, как держать союзников вместе, а не заменять союзников. Не Столтенберг принимает решения, а решения принимают Байден, Макрон, Шольц, Сунак и другие", — добавил Климкин.

Напомним, страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновения НАТО с Россией.

Также страны-члены Североатлантического Альянса в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь. Результатом оказалось отступление подразделений Вооруженных сил Украины.