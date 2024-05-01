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Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

1 мая 2024 г. 19:31

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

Text

16:02 Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом

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11:23 В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

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07:22 Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

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Украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу принять Украину в Альянс. По его словам, это решение не за Столтенбергом.

Об этом Павел Климкин сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 1 мая.

Вступление в НАТО

"НАТО не принимает решения за союзников. НАТО — это сообщество союзников. Нам оружие предоставляют союзники, а НАТО координирует определенные вещи. Есть Рамштайн, из которого мы слышим новости. Иногда нам их очень не хватает, они поздно", — отметил Климкин.

По его словам, на самом деле НАТО — это гарантии. Речь идет о статье четыре и пять. В четвертой говорится, если есть угроза и если любой член НАТО чувствует угрозу, он может инициировать специальные немедленные консультации. 

"НАТО — это на самом деле, как держать союзников вместе, а не заменять союзников. Не Столтенберг принимает решения, а решения принимают Байден, Макрон, Шольц, Сунак и другие", — добавил Климкин.

Напомним, страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновения НАТО с Россией.

Также страны-члены Североатлантического Альянса в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь. Результатом оказалось отступление подразделений Вооруженных сил Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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