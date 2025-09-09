Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE arrow
Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

09 вересня 2025 р. 13:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Text

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Text

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Text

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Text

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2025
Text

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Text

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Text

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Text

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Text

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Text

18:33 Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Text

17:58 США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по цивільним на Донеччині. Внаслідок атаки окупантів загинула щонайменше 21 людина.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

  • У селищі Ярова на Донеччині російська атака забрала життя понад 20 мирних жителів, які саме отримували пенсії.
  • Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країна не направлятиме військових до України в межах можливої "Коаліції охочих" та припустив, що війна триватиме щонайменше до Різдва 2025 року.
  • Вночі 8 вересня у Желєзнодорожньому районі Пензи пролунали щонайменше чотири вибухи. У результаті пошкоджено дві магістральні труби газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

Гості ефіру

  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО  ЗСУ, капітан Ігор Швайка;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
  • заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • депутат Харківської районної ради Марія Зайцева;
  • співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, Росія завдала удару КАБом по цивільним на Донеччині під час отримання пенсій.

Крім того, стало відомо, що у Донецьку були атаковані командні пункти російський військ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:58 Експерт попередив про проблеми з газом цієї зими — що не так

13:58 MONATIK і Дорофєєва "розірвали" мережу новим спільним треком

13:57 У Непал жорстокі протести через соцмережі — владу евакуюють

13:54 Закордон у фургоні зі схованою — на Одещині перервали тур

13:51 В ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:43 У російському мегаполісі смердить хлором — відмазка влади

13:33 Удар по пенсіонерах в Яровій — поранено працівницю Укрпошти

13:27 Кабмін заборонив колишнім послам виїжджати за кордон

13:26 Українські бійці збили крилату ракету зі старої ЗУ-23-2 — відео

13:22 У Києві пройде фестиваль "Книжкова країна. Плодова" — графік

13:58 Експерт попередив про проблеми з газом цієї зими — що не так

13:58 MONATIK і Дорофєєва "розірвали" мережу новим спільним треком

13:57 У Непал жорстокі протести через соцмережі — владу евакуюють

13:54 Закордон у фургоні зі схованою — на Одещині перервали тур

13:51 В ЄС назвали терміни постачання 2 млн снарядів для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:43 У російському мегаполісі смердить хлором — відмазка влади

13:33 Удар по пенсіонерах в Яровій — поранено працівницю Укрпошти

13:27 Кабмін заборонив колишнім послам виїжджати за кордон

13:26 Українські бійці збили крилату ракету зі старої ЗУ-23-2 — відео

13:22 У Києві пройде фестиваль "Книжкова країна. Плодова" — графік

21:31 Статус UNESCO — що він дає Одесі та як зберігає архітектуру

18:44 Ставлення одеситів до ЮНЕСКО — що змінилося за два роки

7 вересня

06:34 Закінчення війни та повернення українців, — інтерв'ю Подоляка

5 вересня

22:33 Затяжне літо чи холодна осінь — якою буде погода в Одесі

19:43 Підтримка армії — ставлення одеситів до донатів сьогодні

06:33 Овочі, фрукти та м’ясо — ціни в Одесі на початок осені

4 вересня

19:44 Деколонізація Одеси — чому місто прощається з пам’ятником Бабелю

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

Text

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня
Text

18:33 Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Text

17:58 США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2025 р. 08:00
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

08 вересня 2025 р. 18:33
США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2025 р. 17:58
Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

08 вересня 2025 р. 13:02
Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

08 вересня 2025 р. 08:00
Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

05 вересня 2025 р. 22:58
Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

05 вересня 2025 р. 20:59
Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

05 вересня 2025 р. 17:57

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації