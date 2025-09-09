Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по цивільним на Донеччині. Внаслідок атаки окупантів загинула щонайменше 21 людина.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
- У селищі Ярова на Донеччині російська атака забрала життя понад 20 мирних жителів, які саме отримували пенсії.
- Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країна не направлятиме військових до України в межах можливої "Коаліції охочих" та припустив, що війна триватиме щонайменше до Різдва 2025 року.
- Вночі 8 вересня у Желєзнодорожньому районі Пензи пролунали щонайменше чотири вибухи. У результаті пошкоджено дві магістральні труби газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.
Гості ефіру
- політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
- заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
- заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан Ігор Швайка;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
- заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- депутат Харківської районної ради Марія Зайцева;
- співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Нагадаємо, Росія завдала удару КАБом по цивільним на Донеччині під час отримання пенсій.
Крім того, стало відомо, що у Донецьку були атаковані командні пункти російський військ.