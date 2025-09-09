Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по цивільним на Донеччині. Внаслідок атаки окупантів загинула щонайменше 21 людина.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

У селищі Ярова на Донеччині російська атака забрала життя понад 20 мирних жителів, які саме отримували пенсії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країна не направлятиме військових до України в межах можливої "Коаліції охочих" та припустив, що війна триватиме щонайменше до Різдва 2025 року.

Вночі 8 вересня у Желєзнодорожньому районі Пензи пролунали щонайменше чотири вибухи. У результаті пошкоджено дві магістральні труби газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

Гості ефіру

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан Ігор Швайка;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

депутат Харківської районної ради Марія Зайцева;

співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Нагадаємо, Росія завдала удару КАБом по цивільним на Донеччині під час отримання пенсій.

Крім того, стало відомо, що у Донецьку були атаковані командні пункти російський військ.