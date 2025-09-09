Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по гражданским в Донецкой области. В результате атаки оккупантов погиб по меньшей мере 21 человек.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
О чем эфир
- В поселке Яровая в Донецкой области российская атака унесла жизни более 20 мирных жителей, которые как раз получали пенсии.
- Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не будет направлять военных в Украину в рамках возможной "Коалиции желающих" и предположил, что война продлится как минимум до Рождества 2025 года.
- Ночью 8 сентября в Железнодорожном районе Пензы прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В результате повреждены две магистральные трубы газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.
Гости эфира
- политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
- заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский;
- руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;
- заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан Игорь Швайка;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
- заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева;
- соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Напомним, Россия нанесла удар КАБом по гражданским в Донецкой области во время получения пенсий.
Кроме того, стало известно, что в Донецке были атакованы командные пункты российский войск.