Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по гражданским в Донецкой области. В результате атаки оккупантов погиб по меньшей мере 21 человек.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

О чем эфир

В поселке Яровая в Донецкой области российская атака унесла жизни более 20 мирных жителей, которые как раз получали пенсии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не будет направлять военных в Украину в рамках возможной "Коалиции желающих" и предположил, что война продлится как минимум до Рождества 2025 года.

Ночью 8 сентября в Железнодорожном районе Пензы прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В результате повреждены две магистральные трубы газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.

Гости эфира

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский;

руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;

заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан Игорь Швайка;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;

заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева;

соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, Россия нанесла удар КАБом по гражданским в Донецкой области во время получения пенсий.

Кроме того, стало известно, что в Донецке были атакованы командные пункты российский войск.