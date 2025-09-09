Видео
Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE
Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

9 сентября 2025 г. 13:12

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар России по гражданским в Донецкой области. В результате атаки оккупантов погиб по меньшей мере 21 человек.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

О чем эфир

  • В поселке Яровая в Донецкой области российская атака унесла жизни более 20 мирных жителей, которые как раз получали пенсии.
  • Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не будет направлять военных в Украину в рамках возможной "Коалиции желающих" и предположил, что война продлится как минимум до Рождества 2025 года.
  • Ночью 8 сентября в Железнодорожном районе Пензы прогремели по меньшей мере четыре взрыва. В результате повреждены две магистральные трубы газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.

Гости эфира

  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский;
  • руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;
  • заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил ТРО ВСУ, капитан Игорь Швайка;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева;
  • соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, Россия нанесла удар КАБом по гражданским в Донецкой области во время получения пенсий.

Кроме того, стало известно, что в Донецке были атакованы командные пункты российский войск.

