ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про вбивство українки у США та заговорив про вину демократів у цьому. Тим часом стало відомо, коли Єврокомісія підготує новий пакет санкцій проти Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 9 вересня

Запрошені гості:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;

Віталій Саранцев — речник Сухопутних військ ЗСУ;

Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олександр Федієнко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Микола Поліщук — кореєзнавець, автор книги "Північна Корея людською мовою";

Олександр Савченко — економіст, фінансист.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомили, що ЄС розробляє новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Стало відомо, які саме обмеження можуть запровадити.

Також нещодавно Дональд Трамп заговорив про санкції проти Росії та заявив про готовність діяти.