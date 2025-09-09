Відео
ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE
ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2025 р. 08:00

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Text

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Text

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Text

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2025
Text

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Text

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Text

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Text

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Text

Україна вимагає негайних гарантій безпеки — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Text

18:33 Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Text

17:58 США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про вбивство українки у США та заговорив про вину демократів у цьому. Тим часом стало відомо, коли Єврокомісія підготує новий пакет санкцій проти Росії. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 9 вересня

Запрошені гості:

  Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
  Віталій Саранцев — речник Сухопутних військ ЗСУ;
  Сергій Козир — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  Олександр Федієнко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  Микола Поліщук — кореєзнавець, автор книги "Північна Корея людською мовою";
  Олександр Савченко — економіст, фінансист.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомили, що ЄС розробляє новий 19-й пакет санкцій проти Росії. Стало відомо, які саме обмеження можуть запровадити.

Також нещодавно Дональд Трамп заговорив про санкції проти Росії та заявив про готовність діяти.

08:15 Рейтинг недоступності — в яких містах світу найдорожче житло

08:14 Голова штабного фонду 3 ОШБр спрогнозував тривалість війни

Text

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

08:00 Зимова допомога від Карітас — хто і де зможе отримати гроші

07:58 Ударом по Кабміну Путін розпочав новий етап війни, — The Times

07:39 В ОП підтвердили влучання "Іскандера" по будівлі Кабміну

07:30 Виплати за загиблих розтягнули — Нагорняк пояснив чому

07:15 Борги за аліментами — хто може отримати державну допомогу

07:01 Послуга "чарджбек" — чому не віддають гроші клієнтам ПриватБанку

06:30 Ціни на ячмінь восени — до чого готуватися аграріям

08:15 Рейтинг недоступності — в яких містах світу найдорожче житло

08:14 Голова штабного фонду 3 ОШБр спрогнозував тривалість війни

08:00 Зимова допомога від Карітас — хто і де зможе отримати гроші

07:58 Ударом по Кабміну Путін розпочав новий етап війни, — The Times

07:39 В ОП підтвердили влучання "Іскандера" по будівлі Кабміну

07:30 Виплати за загиблих розтягнули — Нагорняк пояснив чому

07:15 Борги за аліментами — хто може отримати державну допомогу

07:01 Послуга "чарджбек" — чому не віддають гроші клієнтам ПриватБанку

06:30 Ціни на ячмінь восени — до чого готуватися аграріям

06:30 Які повістки може надіслати ТЦК заброньованим

21:31 Статус UNESCO — що він дає Одесі та як зберігає архітектуру

18:44 Ставлення одеситів до ЮНЕСКО — що змінилося за два роки

7 вересня

06:34 Закінчення війни та повернення українців, — інтерв'ю Подоляка

5 вересня

22:33 Затяжне літо чи холодна осінь — якою буде погода в Одесі

19:43 Підтримка армії — ставлення одеситів до донатів сьогодні

06:33 Овочі, фрукти та м’ясо — ціни в Одесі на початок осені

4 вересня

19:44 Деколонізація Одеси — чому місто прощається з пам’ятником Бабелю

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

Text

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня
Text

18:33 Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Text

17:58 США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

08 вересня 2025 р. 18:33
США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2025 р. 17:58
Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

08 вересня 2025 р. 13:02
Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

08 вересня 2025 р. 08:00
Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

05 вересня 2025 р. 22:58
Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

05 вересня 2025 р. 20:59
Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

05 вересня 2025 р. 17:57
Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

Без поступок — як працюють бійці "Хартії" під Харковом

05 вересня 2025 р. 16:28

