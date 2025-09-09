ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление об убийстве украинки в США и заговорил о вине демократов в этом. Между тем стало известно, когда Еврокомиссия подготовит новый пакет санкций против России.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 9 сентября

Приглашенные гости:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;

Виталий Саранцев — спикер Сухопутных войск ВСУ;

Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Александр Федиенко — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Николай Полищук — кореевед, автор книги "Северная Корея человеческим языком";

Александр Савченко — экономист, финансист.

Напомним, в Bloomberg сообщили, что ЕС разрабатывает новый 19-й пакет санкций против России. Стало известно, какие именно ограничения могут ввести.

Также недавно Дональд Трамп заговорил о санкциях против России и заявил о готовности действовать.