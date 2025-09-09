ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление об убийстве украинки в США и заговорил о вине демократов в этом. Между тем стало известно, когда Еврокомиссия подготовит новый пакет санкций против России.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 9 сентября
Приглашенные гости:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;
- Виталий Саранцев — спикер Сухопутных войск ВСУ;
- Сергей Козырь — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Александр Федиенко — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Николай Полищук — кореевед, автор книги "Северная Корея человеческим языком";
- Александр Савченко — экономист, финансист.
Напомним, в Bloomberg сообщили, что ЕС разрабатывает новый 19-й пакет санкций против России. Стало известно, какие именно ограничения могут ввести.
Также недавно Дональд Трамп заговорил о санкциях против России и заявил о готовности действовать.