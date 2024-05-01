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Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

1 мая 2024 г. 20:11

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что протесты в Соединенных Штатах в поддержку Палестины являются серьезным испытанием для мировых правительств на предмет отстаивающих их ценностей. В первую очередь, это касается прав человека.

Такое мнение Климкин высказал в эфире Новини. Live в среду, 1 мая.

Протесты в университетах

"Когда мы говорим об этом протестном движении, то оно есть и в американских университетатах, и в британских университетах. В Сорбонне, десятки тысяч человек на улицах Парижа. Конечно, это касается и ХАМАС. Но это определенное понимание борьбы за то, что ключевые правила должны придерживаться", — считает Климкин.

Он отметил, что в арабском мире многие поддерживают Украину, и при этом ненавидят Россию из-за ее деятельности в Сирии.

"Не любят США, но и то, что Россия делала в Сирии, им не нравится. Фанаты Путина конечно есть, но в целом с презрением относятся", — пояснил дипломат.

Также Климкин отметил, что ХАМАС действительно мало кто поддерживает. Даже в секторе Газа эта поддержка минимальна.

"Мы видим, что ХАМАС поддерживают не все, даже в Газе. Если посмотреть последние опросы к нападению на Крокус 7 октября, то можно увидеть, что ХАМАС поддерживает примерно 25 процентов. На Западном берегу еще меньше. Но сейчас она, конечно, в разы больше", — подчеркнул Климкин.

Эксчельник МИД отметил, что широкая общественность поддерживает борьбу с ХАМАС, но не ценой жизни такого количества людей.

"Это очень большой вызов для тех, кто принимает решения в США и демократических странах, если они борются за права людей", — резюмировал Климкин.

Ранее мы сообщали, что Климкин рассказал, что помешало генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу принять Украину в Альянс. По его словам, это решение не по Столтенбергу.

Напомним, страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновения НАТО с Россией.

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