Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

Новим прем'єр-міністром Франції став міністр оборони Себастьян Лекорню. Президент США Дональд Трамп вважає, що тривалість війни в Україні значною мірою залежить від особистих стосунків між лідерами двох країн, які, як він вважає, сповнені ненависті. Тим часом Велика Британія профінансує виробництво тисячі БпЛА великої дальності для України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 10 вересня

Запрошені гості:

Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика" (міжнародні теми);

Григорій Тамар — капітан Армії Оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт;

Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;

Олександр Симчишин — міський голова м. Хмельницький;

Олег Саакян — політолог;

Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;

Сергій Фурса — економіст, фінансист;

Юрій Касьянов — військовослужбовець, спеціаліст із дронів.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, за інформацією ПС ЗСУ та моніторингових каналів, російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. Згодом факт атаки безпілотників підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.