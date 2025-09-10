Відео
Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2025 р. 08:00

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2025
Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2025
Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

08:00 Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2025
18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
18:33 Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Новим прем'єр-міністром Франції став міністр оборони Себастьян Лекорню. Президент США Дональд Трамп вважає, що тривалість війни в Україні значною мірою залежить від особистих стосунків між лідерами двох країн, які, як він вважає, сповнені ненависті. Тим часом Велика Британія профінансує виробництво тисячі БпЛА великої дальності для України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 10 вересня

Запрошені гості:

  • Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика" (міжнародні теми);
  • Григорій Тамар — капітан Армії Оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт;
  • Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;
  • Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;
  • Олександр Симчишин — міський голова м. Хмельницький;
  • Олег Саакян — політолог;
  • Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
  • Сергій Фурса — економіст, фінансист;
  • Юрій Касьянов — військовослужбовець, спеціаліст із дронів.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, за інформацією ПС ЗСУ та моніторингових каналів, російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. Згодом факт атаки безпілотників підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. 

