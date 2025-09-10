Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Новым премьер-министром Франции стал министр обороны Себастьян Лекорню. Президент США Дональд Трамп считает, что продолжительность войны в Украине в значительной степени зависит от личных отношений между лидерами двух стран, которые, как он считает, полны ненависти. Тем временем Великобритания профинансирует производство тысячи БпЛА большой дальности для Украины.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 10 сентября

Приглашенные гости:

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика" (международные темы);

Григорий Тамар — капитан Армии Обороны Израиля в запасе, военный эксперт;

Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Кирилл Сазонов — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;

Александр Симчишин — городской голова г. Хмельницкий;

Олег Саакян — политолог;

Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;

Сергей Фурса — экономист, финансист;

Юрий Касьянов — военнослужащий, специалист по дронам.

Напомним, сегодня, 10 сентября, по информации ВС ВСУ и мониторинговых каналов, российские ударные беспилотники залетели на территорию Польши. Впоследствии факт атаки беспилотников подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.