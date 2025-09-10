Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE arrow
Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2025
Text

Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Text

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Text

ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025
Text

Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

Text

США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Text

Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2025
Text

Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Text

Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Text

08:00 Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2025
Text

18:00 Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025
Text

18:33 Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

Новым премьер-министром Франции стал министр обороны Себастьян Лекорню. Президент США Дональд Трамп считает, что продолжительность войны в Украине в значительной степени зависит от личных отношений между лидерами двух стран, которые, как он считает, полны ненависти. Тем временем Великобритания профинансирует производство тысячи БпЛА большой дальности для Украины.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 10 сентября

Приглашенные гости:

  • Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика" (международные темы);
  • Григорий Тамар — капитан Армии Обороны Израиля в запасе, военный эксперт;
  • Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы;
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Кирилл Сазонов — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог;
  • Александр Симчишин — городской голова г. Хмельницкий;
  • Олег Саакян — политолог;
  • Сергей Соболев — народный депутат "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;
  • Сергей Фурса — экономист, финансист;
  • Юрий Касьянов — военнослужащий, специалист по дронам.

Напомним, сегодня, 10 сентября, по информации ВС ВСУ и мониторинговых каналов, российские ударные беспилотники залетели на территорию Польши. Впоследствии факт атаки беспилотников подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:21 Ракеты полетят еще дальше — Сибига отреагировал на атаку Польши

08:14 Россия разрушила предприятие в Хмельницком — что известно

08:07 Массированный удар РФ по Житомирщине — погиб человек

08:06 Осенние дожди — каким регионам не повезет с погодой сегодня

08:02 В Польше атаку дронов назвали актом агрессии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 Навроцкий отреагировал на нарушение воздушного пространства

08:00 Финансовые гранты на зимний период от Каритас — кто получит

Text

08:00 Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

07:51 РФ атаковала Львов дронами и ракетами — что известно

07:40 Счет ФЛП под прицелом — как нельзя использовать свои деньги

08:21 Ракеты полетят еще дальше — Сибига отреагировал на атаку Польши

08:14 Россия разрушила предприятие в Хмельницком — что известно

08:07 Массированный удар РФ по Житомирщине — погиб человек

08:06 Осенние дожди — каким регионам не повезет с погодой сегодня

08:02 В Польше атаку дронов назвали актом агрессии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 Навроцкий отреагировал на нарушение воздушного пространства

08:00 Финансовые гранты на зимний период от Каритас — кто получит

07:51 РФ атаковала Львов дронами и ракетами — что известно

07:40 Счет ФЛП под прицелом — как нельзя использовать свои деньги

07:39 Туск доложил генсеку НАТО о нарушении воздушного пространства

06:33 Одесские моряки сегодня — влияние военного положения на отрасль

9 сентября

19:43 Наказание для должников за коммуналку — что думают одесситы

8 сентября

21:31 Статус UNESCO — что он дает Одессе и как сохраняет архитектуру

18:44 Отношение одесситов к ЮНЕСКО — что изменилось за два года

7 сентября

06:34 Окончание войны и возвращение украинцев, — интервью Подоляка

5 сентября

22:33 Затяжное лето или холодная осень — какая будет погода в Одессе

19:43 Поддержка армии — отношение одесситов к донатам сегодня

06:33 Овощи, фрукты и мясо — цены в Одессе на начало осени

4 сентября

19:44 Деколонизация Одессы — почему город прощается с памятником Бабелю

06:33 Бархатный сезон в Одессе — сколько стоит отдых в Одессе

Text

08:00 Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

9 сентября
Text

18:00 Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

8 сентября
Text

18:33 Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

Видео по теме

Все видео
Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

9 сентября 2025 г. 18:00
Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

9 сентября 2025 г. 13:12
ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2025 г. 8:00
Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

8 сентября 2025 г. 18:33
США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

8 сентября 2025 г. 17:58
Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

8 сентября 2025 г. 13:02
Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025 г. 8:00
Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

5 сентября 2025 г. 22:58

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации