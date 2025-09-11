Відео
Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE
Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

Євросоюз готує жорстку відповідь росіянами — ефір День.LIVE

11 вересня 2025 р. 13:11

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, надзвичайний і повноважний посол Андрій Веселовський, військовий експерт Іван Ступак, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардеп Дмитро Соломчук, експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко, нардепи Ярослав Железняк та Арсеній Пушкаренко.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Україна та Європа готують інструмент проти обходу обмежень. Пріоритетом залишається російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, інфраструктура тіньового флоту: капітани суден, страховики, термінали для відвантаження нафти, оператори ринку;
  • Росіяни адаптуються й копіюють українські технології у сфері дронів-перехоплювачів, — Сирський;
  • Польща звернулася до НАТО з проханням посилити ППО після нальоту російських дронів, — Bloomberg.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, рекомендації України стають частиною обмежень партнерів.

А висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зробила заяву про санкції проти Росії після порушення повітряного простору Польщі.

