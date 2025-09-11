Видео
Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

11 сентября 2025 г. 13:11

Евросоюз готовит жесткий ответ россиянами — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Якубин, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский, военный эксперт Иван Ступак, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, нардеп Дмитрий Соломчук, эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, нардепы Ярослав Железняк и Арсений Пушкаренко.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

  • Украина и Европа готовят инструмент против обхода ограничений. Приоритетом остается российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией, инфраструктура теневого флота: капитаны судов, страховщики, терминалы для отгрузки нефти, операторы рынка;
  • Россияне адаптируются и копируют украинские технологии в сфере дронов-перехватчиков, — Сырский;
  • Польша обратилась к НАТО с просьбой усилить ПВО после налета российских дронов, — Bloomberg.

Напомним, Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности нового пакета санкций Евросоюза против России. По его словам, рекомендации Украины становятся частью ограничений партнеров.

А высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сделала заявление о санкциях против России после нарушения воздушного пространства Польши.

