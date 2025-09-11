Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

У Сполучених Штатах Америки стріляли в політика Чарлі Кірка. А сенатор Грем заявив, що Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 11 вересня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Василь Яблонський;
- Народний депутат першого скликання, голова дорадчої консультаційної ради при Президентові України у справах захисників, ветеранів, сімей загиблих та померлих Сергій Куніцин;
- Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв;
- голова Громадської Ліги Україна — НАТО Сергій Джердж;
- Офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
- політичний та громадський діяч Микола Томенко;
- Політолог, громадський діяч Олесь Доній;
- Політолог Аббас Галлямов.
Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- У США стріляли в політика Чарлі Кірка;
- Сенатор Грем заявив, що Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії;
- МВС Франції під вечір звітувало про 550 демонстрацій і 262 блокувань по всій країні;
- Оперативний центр кризового управління зафіксував 267 підпалів автівок.
Нагадаємо, що нещодавно американський консервативний політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк отримав поранення внаслідок пострілів.
А Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення Росією повітряного простору Польщі під час атаки 10 вересня.