Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

У Сполучених Штатах Америки стріляли в політика Чарлі Кірка. А сенатор Грем заявив, що Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 11 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Василь Яблонський;

Народний депутат першого скликання, голова дорадчої консультаційної ради при Президентові України у справах захисників, ветеранів, сімей загиблих та померлих Сергій Куніцин;

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв;

голова Громадської Ліги Україна — НАТО Сергій Джердж;

Офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

Політолог, громадський діяч Олесь Доній;

Політолог Аббас Галлямов.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

У США стріляли в політика Чарлі Кірка;

Сенатор Грем заявив, що Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії;

МВС Франції під вечір звітувало про 550 демонстрацій і 262 блокувань по всій країні;

Оперативний центр кризового управління зафіксував 267 підпалів автівок.

Нагадаємо, що нещодавно американський консервативний політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк отримав поранення внаслідок пострілів.

А Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення Росією повітряного простору Польщі під час атаки 10 вересня.