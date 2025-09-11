Відео
Відео

Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE
Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

Реакція Трампа на стрілянину та дрони в Польщі — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2025 р. 08:00

У Сполучених Штатах Америки стріляли в політика Чарлі Кірка. А сенатор Грем заявив, що Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 11 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Василь Яблонський;
  • Народний депутат першого скликання, голова дорадчої консультаційної ради при Президентові України у справах захисників, ветеранів, сімей загиблих та померлих Сергій Куніцин;
  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв;
  • голова Громадської Ліги Україна — НАТО Сергій Джердж;
  • Офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • Політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • Політолог Аббас Галлямов.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • У США стріляли в політика Чарлі Кірка;
  • Сенатор Грем заявив, що Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти Росії;
  • МВС Франції під вечір звітувало про 550 демонстрацій і 262 блокувань по всій країні;
  • Оперативний центр кризового управління зафіксував 267 підпалів автівок.

Нагадаємо, що нещодавно американський консервативний політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA Чарлі Кірк отримав поранення внаслідок пострілів.

А Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення Росією повітряного простору Польщі під час атаки 10 вересня.

Всі відео

Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

Масові протести у Парижі — онлайн-трансляція

10 вересня 2025 р. 20:03
Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

Як подолати корупцію в столиці — ефір Київський час

10 вересня 2025 р. 19:00
НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

10 вересня 2025 р. 17:55
Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

10 вересня 2025 р. 13:07
Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2025 р. 08:00
Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

09 вересня 2025 р. 18:00
Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

09 вересня 2025 р. 13:12
ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2025 р. 08:00

