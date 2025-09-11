Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

В Соединенных Штатах Америки стреляли в политика Чарли Кирка. А сенатор Грэм заявил, что Конгресс США готов принять новые санкции против России.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 11 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Василий Яблонский;

Народный депутат первого созыва, председатель совещательного консультационного совета при Президенте Украины по делам защитников, ветеранов, семей погибших и умерших Сергей Куницын;

Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

Председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев;

председатель Общественной Лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;

Офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

Политолог, общественный деятель Олесь Доний;

Политолог Аббас Галлямов.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

В США стреляли в политика Чарли Кирка;

Сенатор Грэм заявил, что Конгресс США готов принять новые санкции против России;

МВД Франции под вечер отчитывалось о 550 демонстрациях и 262 блокировках по всей стране;

Оперативный центр кризисного управления зафиксировал 267 поджогов автомобилей.

Напомним, что недавно американский консервативный политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк получил ранения в результате выстрелов.

А Президент США Дональд Трамп отреагировал на нарушение Россией воздушного пространства Польши во время атаки 10 сентября.