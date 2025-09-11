Видео
Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2025 г. 8:00

10 сентября 2025
Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2025
Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025
Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

08:00 Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2025
20:03 Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

19:00 Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

17:55 НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

В Соединенных Штатах Америки стреляли в политика Чарли Кирка. А сенатор Грэм заявил, что Конгресс США готов принять новые санкции против России.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 11 сентября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Василий Яблонский;
  • Народный депутат первого созыва, председатель совещательного консультационного совета при Президенте Украины по делам защитников, ветеранов, семей погибших и умерших Сергей Куницын;
  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • Председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев;
  • председатель Общественной Лиги Украина — НАТО Сергей Джердж;
  • Офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • Политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • Политолог Аббас Галлямов.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • В США стреляли в политика Чарли Кирка;
  • Сенатор Грэм заявил, что Конгресс США готов принять новые санкции против России;
  • МВД Франции под вечер отчитывалось о 550 демонстрациях и 262 блокировках по всей стране;
  • Оперативный центр кризисного управления зафиксировал 267 поджогов автомобилей.

Напомним, что недавно американский консервативный политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк получил ранения в результате выстрелов.

А Президент США Дональд Трамп отреагировал на нарушение Россией воздушного пространства Польши во время атаки 10 сентября.

08:00 Реакция Трампа на стрельбу и дроны в Польше — эфир Ранок.LIVE

10 сентября
Text

20:03 Массовые протесты в Париже — онлайн-трансляция

Text

19:00 Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

Text

17:55 НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

