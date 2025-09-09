Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Російські терористи сьогодні вдарили по Яровій на Донеччині в момент, коли люди отримували пенсії — багато загиблих та поранених. Глава уряду Франції Франсуа Байру пішов у відставку. На тлі відставки Байру лідерка ультралівої партії "Нескорена Франція" Матільда Пано заявила, що політична сила подасть клопотання про імпічмент президента Еммануюля Макрона. А Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у столиці Катару.
Гості ефіру
- Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
- Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";
- Сергій Грабський — полковник, військовий експерт.
Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, що автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.
За останніми даними ДСНС, вже 19 поранених та 24 загиблих.