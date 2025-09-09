Відео
Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

09 вересня 2025 р. 18:00

Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2025
Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Гарантії безпеки та зустріч Зеленського з Фіцо — Вечір.LIVE

18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
18:33 Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

17:58 США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Російські терористи сьогодні вдарили по Яровій на Донеччині в момент, коли люди отримували пенсії — багато загиблих та поранених. Глава уряду Франції Франсуа Байру пішов у відставку. На тлі відставки Байру лідерка ультралівої партії "Нескорена Франція" Матільда Пано заявила, що політична сила подасть клопотання про імпічмент президента Еммануюля Макрона. А Ізраїль завдав удару по керівництву ХАМАС у столиці Катару. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 9 вересня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";
  • Сергій Грабський — полковник, військовий експерт.

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, що автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.

За останніми даними ДСНС, вже 19 поранених та 24 загиблих.

Новини з відео

18:50 Ребров здивував стартовим складом на Азербайджан

18:46 Майну екснардепа з Одеси шукають управителя — ціна питання

18:42 Повісток стане більше — обласні ТЦК отримали нові повноваження

18:37 Ціни на iPhone — скільки в Україні може коштувати нова модель

18:36 Окупанти атакували Костянтинівку — люди під завалами

18:18 Свириденко передала до МВФ запит про нову програму співпраці

18:11 Коронавірус "Німбус" — лікар оцінив ефективність вакцинації

18:10 Зеленський різко звернувся до партнерів через атаку на Ярову

18:05 Від Павлюка до Матіос — скільки заробили топові українські автори

18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

18:50 Ребров здивував стартовим складом на Азербайджан

18:46 Майну екснардепа з Одеси шукають управителя — ціна питання

18:42 Повісток стане більше — обласні ТЦК отримали нові повноваження

18:37 Ціни на iPhone — скільки в Україні може коштувати нова модель

18:36 Окупанти атакували Костянтинівку — люди під завалами

18:18 Свириденко передала до МВФ запит про нову програму співпраці

18:11 Коронавірус "Німбус" — лікар оцінив ефективність вакцинації

18:10 Зеленський різко звернувся до партнерів через атаку на Ярову

18:05 Від Павлюка до Матіос — скільки заробили топові українські автори

18:00 Синоптики оголосили небезпеку у Харкові завтра — яка буде погода

21:31 Статус UNESCO — що він дає Одесі та як зберігає архітектуру

18:44 Ставлення одеситів до ЮНЕСКО — що змінилося за два роки

7 вересня

06:34 Закінчення війни та повернення українців, — інтерв'ю Подоляка

5 вересня

22:33 Затяжне літо чи холодна осінь — якою буде погода в Одесі

19:43 Підтримка армії — ставлення одеситів до донатів сьогодні

06:33 Овочі, фрукти та м’ясо — ціни в Одесі на початок осені

4 вересня

19:44 Деколонізація Одеси — чому місто прощається з пам’ятником Бабелю

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

3 вересня

22:33 Артишоки замість яблук — що вирощують на півдні України

2 вересня

08:20 Що одесити бажають у день народження міста

18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня
18:33 Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

17:58 США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

09 вересня 2025 р. 13:12
ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2025 р. 08:00
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

08 вересня 2025 р. 18:33
США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2025 р. 17:58
Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

08 вересня 2025 р. 13:02
Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

08 вересня 2025 р. 08:00
Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

05 вересня 2025 р. 22:58
Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

05 вересня 2025 р. 20:59

