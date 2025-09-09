Видео
Видео

Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

9 сентября 2025 г. 18:00

Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025
Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2025
Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Гарантии безопасности и встреча Зеленского с Фицо — Вечір.LIVE

18:00 Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

13:12 Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

08:00 ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025
18:33 Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

17:58 США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

Российские террористы сегодня ударили по Яровой в Донецкой области в момент, когда люди получали пенсии — много погибших и раненых. Глава правительства Франции Франсуа Байру ушел в отставку. На фоне отставки Байру лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано заявила, что политическая сила подаст ходатайство об импичменте президента Эммануила Макрона. А Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в столице Катара.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 9 сентября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Михаил Цимбалюк — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";
  • Сергей Грабский — полковник, военный эксперт.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уверяет, что машина, которая приехала выдавать пенсии людям, стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными.

По последним данным ГСЧС, уже 19 раненых и 24 погибших.

Новости по теме

18:11 Коронавирус "Нимбус" — врач оценил эффективность вакцинации

18:10 Зеленский резко обратился к партнерам из-за атаки на Ярову

18:05 От Павлюка до Матиос — сколько заработали топовые авторы Украины

18:00 Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

18:00 Синоптики объявили опасность в Харькове — какая будет погода

17:56 Бизнес бьет тревогу из-за массовых увольнений молодых мужчин

17:50 Зеленский обсудил с премьером Норвегии российские атаки

17:47 В Яровой десятки раненых после атаки — фоторепортаж из больницы

17:45 Россияне испытывают новый морской дрон — опасность для Одесчины

17:35 Дожди и грозы — украинцев предупредили об ухудшении погоды

18:11 Коронавирус "Нимбус" — врач оценил эффективность вакцинации

18:10 Зеленский резко обратился к партнерам из-за атаки на Ярову

18:05 От Павлюка до Матиос — сколько заработали топовые авторы Украины

18:00 Синоптики объявили опасность в Харькове — какая будет погода

17:56 Бизнес бьет тревогу из-за массовых увольнений молодых мужчин

17:50 Зеленский обсудил с премьером Норвегии российские атаки

17:47 В Яровой десятки раненых после атаки — фоторепортаж из больницы

17:45 Россияне испытывают новый морской дрон — опасность для Одесчины

17:35 Дожди и грозы — украинцев предупредили об ухудшении погоды

17:28 Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Газе — детали от СМИ

21:31 Статус UNESCO — что он дает Одессе и как сохраняет архитектуру

18:44 Отношение одесситов к ЮНЕСКО — что изменилось за два года

7 сентября

06:34 Окончание войны и возвращение украинцев, — интервью Подоляка

5 сентября

22:33 Затяжное лето или холодная осень — какая будет погода в Одессе

19:43 Поддержка армии — отношение одесситов к донатам сегодня

06:33 Овощи, фрукты и мясо — цены в Одессе на начало осени

4 сентября

19:44 Деколонизация Одессы — почему город прощается с памятником Бабелю

06:33 Бархатный сезон в Одессе — сколько стоит отдых в Одессе

3 сентября

22:33 Артишоки вместо яблок — что выращивают на юге Украины

2 сентября

08:20 Что одесситы желают в день рождения города

18:00 Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

13:12 Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

08:00 ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

8 сентября
18:33 Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

17:58 США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

9 сентября 2025 г. 13:12
ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2025 г. 8:00
Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

8 сентября 2025 г. 18:33
США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

8 сентября 2025 г. 17:58
Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

8 сентября 2025 г. 13:02
Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

Трамп готовит "второй этап" давления на Россию — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2025 г. 8:00
Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

Успешные операции ГУР и прогнозы по войне — интервью с Юсовым

5 сентября 2025 г. 22:58
Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

5 сентября 2025 г. 20:59

