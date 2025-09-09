Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Российские террористы сегодня ударили по Яровой в Донецкой области в момент, когда люди получали пенсии — много погибших и раненых. Глава правительства Франции Франсуа Байру ушел в отставку. На фоне отставки Байру лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано заявила, что политическая сила подаст ходатайство об импичменте президента Эммануила Макрона. А Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в столице Катара.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 9 сентября.

Гости эфира

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Михаил Цимбалюк — народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов";

Сергей Грабский — полковник, военный эксперт.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уверяет, что машина, которая приехала выдавать пенсии людям, стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными.

По последним данным ГСЧС, уже 19 раненых и 24 погибших.