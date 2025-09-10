Відео
Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE
Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

10 вересня 2025 р. 13:07

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2025
Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2025
Успішні операції ГУР та прогнози щодо війни — інтерв'ю з Юсовим

13:07 Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

08:00 Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2025
18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний експерт Костянтин Матвієнко, нардепка Оксана Савчук, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, військовий експерт Владислав Селезньов, нардеп Олександр Федієнко, футуролог Віталій Кулик, адвокат Поліна Марченко та виконувач обовʼязків очільника Маріупольської районної ради Вадим Пікуз.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

  • Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни в ніч на 10 вересня порушили саме російські ударні безпілотники;
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії;
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення російських ударних дронів на її територію та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту. 

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розкрив нові подробиці порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

А 10 вересня НАТО збирається на засідання, аби обговорити реакцію на російські дрони, що атакували Польщу.

13:07 Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

08:00 Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня
18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

08:00 ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

