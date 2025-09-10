Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали політичний експерт Костянтин Матвієнко, нардепка Оксана Савчук, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, військовий експерт Владислав Селезньов, нардеп Олександр Федієнко, футуролог Віталій Кулик, адвокат Поліна Марченко та виконувач обовʼязків очільника Маріупольської районної ради Вадим Пікуз.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що повітряний простір країни в ніч на 10 вересня порушили саме російські ударні безпілотники;

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії;

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо вторгнення російських ударних дронів на її територію та допомогти у розбудові системи оповіщення і протиповітряного захисту.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розкрив нові подробиці порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.

А 10 вересня НАТО збирається на засідання, аби обговорити реакцію на російські дрони, що атакували Польщу.