Україна
Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

10 сентября 2025 г. 13:07

Гостями эфира День.LIVE стали политический эксперт Константин Матвиенко, нардеп Оксана Савчук, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, военный эксперт Владислав Селезнев, нардеп Александр Федиенко, футуролог Виталий Кулик, адвокат Полина Марченко и исполняющий обязанности главы Мариупольского районного совета Вадим Пикуз.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября нарушили именно российские ударные беспилотники;
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России;
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении российских ударных дронов на ее территорию и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл новые подробности нарушения польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

А 10 сентября НАТО собирается на заседание, чтобы обсудить реакцию на российские дроны, атаковавшие Польшу.

