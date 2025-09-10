НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

Після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі НАТО активувало статтю 4. Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав головну вимогу російського диктатора Володимира Путіна. А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль домовився про зброю для ЗСУ.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 10 вересня.
Гості ефіру
- Сергій Ауслендер — журналіст;
- Максим Бахматов — голова Деснянської РДА;
- Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
- Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики.
Нагадаємо, що востаннє дрони РФ порушили повітряний простір Польщісьогодні вранці.
Defense Express зазначає, що Росія, ймовірно, готувала дронові атаки на Польщу ще з липня цього року.