Україна
НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE
НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

10 вересня 2025 р. 17:55

НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2025
Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Text

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Text

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2025
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Text

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Text

Трамп готує "другий етап" тиску на Росію — ефір Ранок.LIVE

Text

17:55 НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

13:07 Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2025
18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі НАТО активувало статтю 4. Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав головну вимогу російського диктатора Володимира Путіна. А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль домовився про зброю для ЗСУ.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 10 вересня. 

Гості ефіру

  • Сергій Ауслендер — журналіст;
  • Максим Бахматов — голова Деснянської РДА;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Олександр Харченко — директор Центру досліджень енергетики.

Нагадаємо, що востаннє дрони РФ порушили повітряний простір Польщісьогодні вранці.

Defense Express зазначає, що Росія, ймовірно, готувала дронові атаки на Польщу ще з липня цього року. 

18:06 Трамп обговорить з лідером Польщі порушення кордону дронами РФ

17:55 НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

17:42 Скільки цілей РФ залітали в Польщу з початку війни — інфографіка

17:41 Орбан зробив заяву про атаку дронів Росії на Польщу

17:41 Порушень на мільйон — в Одесі перевірили одне з ЖКСів

17:39 НАТО застосувало статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу

17:36 Зі збірною Росії з футболу поки готова грати лише Ефіопія

17:34 Шмигаль провів зустріч з генсеком НАТО в Лондоні — які результати

17:25 Китай навчився виробляти залізо на водні — що очікує металургію

17:17 У Росії вперше відреагували на порушення польського кордону

18:06 Трамп обговорить з лідером Польщі порушення кордону дронами РФ

17:42 Скільки цілей РФ залітали в Польщу з початку війни — інфографіка

17:41 Орбан зробив заяву про атаку дронів Росії на Польщу

17:41 Порушень на мільйон — в Одесі перевірили одне з ЖКСів

17:39 НАТО застосувало статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу

17:36 Зі збірною Росії з футболу поки готова грати лише Ефіопія

17:34 Шмигаль провів зустріч з генсеком НАТО в Лондоні — які результати

17:25 Китай навчився виробляти залізо на водні — що очікує металургію

17:17 У Росії вперше відреагували на порушення польського кордону

17:15 За екскерівницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу — що далі

06:33 Одеські моряки сьогодні — вплив воєнного стану на галузь

9 вересня

19:43 Покарання для боржників за комуналку — що думають одесити

8 вересня

21:31 Статус UNESCO — що він дає Одесі та як зберігає архітектуру

18:44 Ставлення одеситів до ЮНЕСКО — що змінилося за два роки

7 вересня

06:34 Закінчення війни та повернення українців, — інтерв'ю Подоляка

5 вересня

22:33 Затяжне літо чи холодна осінь — якою буде погода в Одесі

19:43 Підтримка армії — ставлення одеситів до донатів сьогодні

06:33 Овочі, фрукти та м’ясо — ціни в Одесі на початок осені

4 вересня

19:44 Деколонізація Одеси — чому місто прощається з пам’ятником Бабелю

06:33 Оксамитовий сезон в Одесі — скільки коштує відпочинок

17:55 НАТО активувало статтю 4 — ефір Вечір.LIVE

13:07 Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

08:00 Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

9 вересня
18:00 Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

13:12 Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

Атака дронів РФ на Польщу та реакція світу — ефір День.LIVE

10 вересня 2025 р. 13:07
Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив важливу заяву про війну — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2025 р. 08:00
Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

Авіаудар по Яровій та імпічмент Макрону — ефір Вечір.LIVE

09 вересня 2025 р. 18:00
Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Донеччині — ефір День.LIVE

09 вересня 2025 р. 13:12
ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

ЄС готує потужний пакет санкцій проти Росії — ефір Ранок.LIVE

09 вересня 2025 р. 08:00
Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

Трамп виступив із важливою заявою — трансляція

08 вересня 2025 р. 18:33
США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

США та Європа обʼєдналися проти Росії — ефір Вечір.LIVE

08 вересня 2025 р. 17:58
Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

Трамп готує переговори з ЄС — ефір День.LIVE

08 вересня 2025 р. 13:02

