НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

10 сентября 2025 г. 17:55

Как преодолеть коррупцию в столице — эфир Київський час

НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

Атака дронов РФ на Польшу и реакция мира — эфир День.LIVE

Трамп сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

Авиаудар по Яровой и импичмент Макрона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Донетчине — эфир День.LIVE

ЕС готовит мощный пакет санкций против России — эфир Ранок.LIVE

Трамп выступил с важным заявлением — трансляция

США и Европа объединились против России — эфир Вечір.LIVE

Трамп готовит переговоры с ЕС — эфир День.LIVE

После нарушения российскими дронами воздушного пространства Польши НАТО активировало статью 4. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал главное требование российского диктатора Владимира Путина. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорился об оружии для ВСУ.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 10 сентября.

Гости эфира

  • Сергей Ауслендер — журналист;
  • Максим Бахматов — председатель Деснянской РГА;
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Александр Харченко — директор Центра исследований энергетики.

Напомним, что последний раз дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши сегодня утром.

Defense Express отмечает, что Россия, вероятно, готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля этого года.

