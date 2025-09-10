НАТО активировало статью 4 — эфир Вечір.LIVE

После нарушения российскими дронами воздушного пространства Польши НАТО активировало статью 4. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал главное требование российского диктатора Владимира Путина. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорился об оружии для ВСУ.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 10 сентября.
Гости эфира
- Сергей Ауслендер — журналист;
- Максим Бахматов — председатель Деснянской РГА;
- Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
- Александр Харченко — директор Центра исследований энергетики.
Напомним, что последний раз дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши сегодня утром.
Defense Express отмечает, что Россия, вероятно, готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля этого года.