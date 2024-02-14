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Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

14 лютого 2024 р. 09:45

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09:45 Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

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17:45 Потрібно люструвати — військовий жорстко висловився про нового керівника Сил ТрО

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17:08 Чи можливо повернути українських чоловіків з-за кордону — Братчук відповів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Скільки ще триватимуть протести польських фермерів на кордоні та хто понесе відповідальність за знищення українського зерна? Ці та інші питання обговорювали експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Поляки продовжують блокувати рух для українських вантажівок

У прямому ефірі обговорювались такі теми:

— Скільки ще триватимуть протести на кордоні з Польщею?

— Знищення українського зерна на кордоні з Польщею: хто відповість за акт вандалізму?

— Чому влада Польщі дає мовчазну згоду на неправомірні дії протестувальників?

— Хто захистить український бізнес? 

Нагадаємо, 9 лютого польські аграрії розпочали новий протест на трьох КПП польсько-українського кордону.

Додамо, польські фермери відновили протести на пункті пропуску "Шегині" та розширили на КПП "Устилуг" та "Угринів". Станом на ранок вівторка, 13 лютого, у черзі по той бік кордону перебувало близько 1250 фур. 

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09:27 Лунін став на один рівень із Куртуа — що трапилося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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