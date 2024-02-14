Хто відповість за знищення українського зерна на кордоні з Польщею — прямий ефір

Скільки ще триватимуть протести польських фермерів на кордоні та хто понесе відповідальність за знищення українського зерна? Ці та інші питання обговорювали експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

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Поляки продовжують блокувати рух для українських вантажівок

У прямому ефірі обговорювались такі теми:

— Скільки ще триватимуть протести на кордоні з Польщею?

— Знищення українського зерна на кордоні з Польщею: хто відповість за акт вандалізму?

— Чому влада Польщі дає мовчазну згоду на неправомірні дії протестувальників?

— Хто захистить український бізнес?

Нагадаємо, 9 лютого польські аграрії розпочали новий протест на трьох КПП польсько-українського кордону.

Додамо, польські фермери відновили протести на пункті пропуску "Шегині" та розширили на КПП "Устилуг" та "Угринів". Станом на ранок вівторка, 13 лютого, у черзі по той бік кордону перебувало близько 1250 фур.