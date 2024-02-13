Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Польські фермери відновили протести на пункті пропуску "Шегині" та розширили на КПП "Устилуг" та "Угринів". Станом на ранок вівторка, 13 лютого, у черзі по той бік кордону перебувають близько 1250 фур.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Нині, за словами Демченка, відбувається блокування руху вантажівок на п'яти КПП. Фермери поновили протести на напрямку "Шегині" та розширили — на "Устилуг" і "Угринів".

"Станом на ранок у чергах по той бік кордону очікують приблизно 1250 вантажівок. Найбільше — навпроти "Рави-Руської" та "Ягодина", — сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску "Краківець" продовжує повноцінно функціонувати. Однак, на цьому напрямку теж спостерігається черга через блокаду інших ПП. Так, у заторі стоять приблизно 1000 вантажівок.

Нагадаємо, 9 лютого польські аграрії розпочали новий протест на трьох КПП польсько-українського кордону.

Додамо, днем раніше польські фермери на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" висипали зерно з українських вантажівок. Протестувальникам не сподобалося, що агропродукцію везуть через Польщу.