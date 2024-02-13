Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП arrow
Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

13 лютого 2024 р. 11:20

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Text

11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Text

10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Text

10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

Text
Новина з відео

07:47Чи залишать депутатів без броні від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 лютого 2024
Text

19:35 Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

18:49 Найманці з Непалу та 30-кілометровий потяг — Євген Дикий пояснив стратегії російської армії

Text

18:24 Старлінки та африканські найманці — чим росіяни укріплюють свою армію

Text

18:01 Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення

Text

17:49 Гордон розповів, як Рінат Ахметов врятував його родину від російських ДРГ

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Text

11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Text

10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Text

10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

Text
Новина з відео

07:47 Чи залишать депутатів без броні від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 лютого 2024
Text

19:35 Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

18:49 Найманці з Непалу та 30-кілометровий потяг — Євген Дикий пояснив стратегії російської армії

Text

18:24 Старлінки та африканські найманці — чим росіяни укріплюють свою армію

Text

18:01 Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення

Text

17:49 Гордон розповів, як Рінат Ахметов врятував його родину від російських ДРГ

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

Польські фермери відновили протести на пункті пропуску "Шегині" та розширили на КПП "Устилуг" та "Угринів". Станом на ранок вівторка, 13 лютого, у черзі по той бік кордону перебувають близько 1250 фур. 

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Нині, за словами Демченка, відбувається блокування руху вантажівок на п'яти КПП. Фермери поновили протести на напрямку "Шегині" та розширили — на "Устилуг" і "Угринів".

"Станом на ранок у чергах по той бік кордону очікують приблизно 1250 вантажівок. Найбільше — навпроти "Рави-Руської" та "Ягодина", — сказав Демченко. 

Він зазначив, що пункт пропуску "Краківець" продовжує повноцінно функціонувати. Однак, на цьому напрямку теж спостерігається черга через блокаду інших ПП. Так, у заторі стоять приблизно 1000 вантажівок.

Нагадаємо, 9 лютого польські аграрії розпочали новий протест на трьох КПП польсько-українського кордону.

Додамо, днем раніше польські фермери на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" висипали зерно з українських вантажівок. Протестувальникам не сподобалося, що агропродукцію везуть через Польщу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:37 ПриватБанк надасть кредити на житло під 0% — кому пощастить

12:32 Родрі посварив Мессі з Хаві та Іньєстою

12:27 В Україні з'являться три нові свердловини з видобутку нафти — що відомо

12:25 Мешканці Одеської області залишилися до вечора без води — хто саме

12:15 Хто під арештом, хто без броні — у Дніпрі через мобілізацію не вистачає комунальників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:10 Росіянам продовжили відсторонення у хокеї

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Новина з фото

11:56 В Євростаті розповіли, скільки українців отримали статус тимчасового захисту

Новина з відео

11:55 Мобілізаційні рейди — пасажири вигнали ТЦК з одеського трамвая

11:47 Нацбанк розповів, на що найбільше зросли ціни взимку

12:37 ПриватБанк надасть кредити на житло під 0% — кому пощастить

12:32 Родрі посварив Мессі з Хаві та Іньєстою

12:27 В Україні з'являться три нові свердловини з видобутку нафти — що відомо

12:25 Мешканці Одеської області залишилися до вечора без води — хто саме

12:15 Хто під арештом, хто без броні — у Дніпрі через мобілізацію не вистачає комунальників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:10 Росіянам продовжили відсторонення у хокеї

Новина з фото

11:56 В Євростаті розповіли, скільки українців отримали статус тимчасового захисту

Новина з відео

11:55 Мобілізаційні рейди — пасажири вигнали ТЦК з одеського трамвая

11:47 Нацбанк розповів, на що найбільше зросли ціни взимку

11:38 На утримання йдуть мільйони — США хочуть продати супер'яхту росолігарха Керімова

Новина з відео

07:40 День закоханих — чи відзначатимуть одесити це свято

06:40 Ціни на чермет в Україні — скільки коштує 1 кг брухту у лютому

06:30 Олександр Павлюк — що відомо про наступника Сирського

12 лютого 2024
Ексклюзив

19:00 Фільм "Довга Доба" — чим особлива документалка, яку зняли українці

Новина з фото

07:14 Хто фінансує війну в Україні — рейтинг країн-покупців російської сировини та товарів за 2023 рік

Новина з фото

04:58 Ціни на оренду в Україні — як у Луцьку змінились ціни на житло у лютому

11 лютого 2024
Новина з відео

19:10 Туреччина не має ніякого впливу на Росію та Путіна, — політолог Володимир Воля

Новина з відео

17:30 Що з коштовного за останній час придбали одесити — опитування

Новина з фото

05:14 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали м'ясо та ковбаса у лютому

10 лютого 2024
Новина з відео

19:20 Мінування Чорного моря продовжується — чи є реакція з боку ЄС

Text

12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Text

11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Text

10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

Text

10:00 Оборона Авдіївки та знищення українського зерна на кордоні з Польщею — новини за 12 лютого

Text
Новина з відео

07:47 Чи залишать депутатів без броні від мобілізації — ефір Новини.LIVE

12 лютого 2024
Text

19:35 Наслідки ракетної атаки росіян та закон про мобілізацію — ефір Новини.LIVE

Text

18:49 Найманці з Непалу та 30-кілометровий потяг — Євген Дикий пояснив стратегії російської армії

Text

18:24 Старлінки та африканські найманці — чим росіяни укріплюють свою армію

Text

18:01 Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення

Text

17:49 Гордон розповів, як Рінат Ахметов врятував його родину від російських ДРГ