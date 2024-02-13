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Поляки продолжают блокаду границы — Демченко рассказал о ситуации на КПП

Поляки продолжают блокаду границы — Демченко рассказал о ситуации на КПП

13 февраля 2024 г. 11:20

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Text

11:20 Поляки продолжают блокаду границы — Демченко рассказал о ситуации на КПП

Text

10:45 Подоляк рассказал, чего ждать от РФ на вторую годовщину вторжения 24 февраля

Text

10:00 Оборона Авдеевки и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — новости за 12 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:35 Последствия ракетной атаки россиян и закон о мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

18:49 Наемники из Непала и 30-километровый поезд — Евгений Дикий объяснил стратегии российской армии

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18:24 Старлинки и африканские наемники — чем россияне укрепляют свою армию

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Польские фермеры возобновили протесты на пункте пропуска "Шегини" и расширили на КПП "Устилуг" и "Угринов". По состоянию на утро вторника, 13 февраля, в очереди за рубежом находятся около 1250 фур.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какая ситуация на границе с Польшей

По словам Демченко, происходит блокировка движения грузовиков на пяти КПП. Фермеры возобновили протесты на направлении "Шегини" и расширили — на "Устилуг" и "Угринов".

"По состоянию на утро в очередях по ту сторону границы ожидают около 1250 грузовиков. Больше всего — напротив "Равы-Русской" и "Ягодина", — сказал Демченко.

Он отметил, что пункт пропуска "Краковец" продолжает полноценно работать. Однако на этом направлении тоже наблюдается очередь из-за блокады других ПП. Так, в пробке стоят примерно 1000 грузовиков.

Напомним, 9 февраля польские аграрии начали новый протест на трех КПП польско-украинской границы.

Добавим, днем ранее польские фермеры на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали зерно из украинских грузовиков. Протестующим не понравилось, что агропродукцию везут через Польшу.

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10:45 Подоляк рассказал, чего ждать от РФ на вторую годовщину вторжения 24 февраля

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10:00 Оборона Авдеевки и уничтожение украинского зерна на границе с Польшей — новости за 12 февраля

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