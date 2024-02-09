Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

Польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной в пятницу, 9 февраля. Блокировка производится на трех пунктах пропуска. Пока не происходит движение ни на въезд, ни на выезд из Польши.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Что известно о блокаде границы с Польшей

По словам Андрея Демченко, блокировка границы началась 9 февраля в 10:00. Польские фермеры бастуют на трех КПП: "Ягодин", "Рава — Русская" и "Шегини".

В частности, на пункте пропуска "Шегини" — "Медика" движение блокируют 50 транспортных средств и 100 человек. На этом участке пока невозможно пересечь границу. Запрет действует на легковые и грузовые средства.

Что касается срока, как рассказал спикер ГПСУ, протесты будут продолжаться до начала марта.

Кроме того, блокировка движения транспорта может начаться еще на двух КПП — "Угринов" и "Устилуг".

"Мы в постоянном контакте с польскими пограничниками для того, чтобы понимать, где это может произойти еще, кроме этих пяти направлений. Ну и о возможности пропускных операций", — сказал Демченко.

Что касается других КПП на западной границе, то ситуация пока стабильная.

Напомним, недавно 24 января польские фермеры уже начинали общенациональную забастовку. Они потребовали прекратить импорт украинского зерна с целью защиты их бизнеса.

Также стало известно, сколько потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей.